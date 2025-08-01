З 1 серпня Укрзалізниця запустила тестовий режим верифікації квитків через «Дія.Підпис» для трьох внутрішніх рейсів, а не п'яти, як планувалося раніше. Цей крок спрямований на боротьбу зі зловживаннями та квитковими спекулянтами, повідомляє пресслужба перевізника.
Укрзалізниця зменшила кількість рейсів, для яких потрібна верифікація через «Дія.Підпис»
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«Дослухалися до пасажирів та змінили кількість рейсів, для яких вводимо верифікацію через „Дія.Підпис“ у тестовому режимі з 1 серпня. Це необхідно, щоби запобігти зловживанням та протидіяти квитковим спекулянтам», — йдеться у повідомленні.
Підтвердження особи через «Дія.Підпис» буде потрібне під час купівлі квитків на такі поїзди:
- № 29/30 Київ — Ужгород
- № 12 Львів — Одеса
- № 27/28 Київ — Чоп
Як працюватиме система
Для придбання або повернення квитків на ці поїзди пасажирам необхідно буде верифікувати акаунт у застосунку Укрзалізниці за допомогою «Дія.Підпису».
Щоб забезпечити доступ до квитків пасажирам, які не мають паспортів нового зразка або можливості їх оновити, Укрзалізниця зберегла продаж квитків на ці рейси у визначених касах:
- Чоп — каса № 2
- Ужгород — каса № 2
- Львів — каса № 1
- Одеса — каси № 14 та № 2
- Київ — каси № 21 та № 22
Укрзалізниця повідомила, що уважно відстежуватиме результати пілотного запуску, щоб ухвалити рішення про можливе розширення цієї практики на інші рейси.
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