Укрзалізниця зменшила кількість рейсів, для яких потрібна верифікація через «Дія.Підпис»

З 1 серпня Укрзалізниця запустила тестовий режим верифікації квитків через «Дія.Підпис» для трьох внутрішніх рейсів, а не п'яти, як планувалося раніше. Цей крок спрямований на боротьбу зі зловживаннями та квитковими спекулянтами, повідомляє пресслужба перевізника.

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«Дослухалися до пасажирів та змінили кількість рейсів, для яких вводимо верифікацію через „Дія.Підпис“ у тестовому режимі з 1 серпня. Це необхідно, щоби запобігти зловживанням та протидіяти квитковим спекулянтам», — йдеться у повідомленні.

Підтвердження особи через «Дія.Підпис» буде потрібне під час купівлі квитків на такі поїзди:

№ 29/30 Київ — Ужгород

№ 12 Львів — Одеса

№ 27/28 Київ — Чоп

Як працюватиме система

Для придбання або повернення квитків на ці поїзди пасажирам необхідно буде верифікувати акаунт у застосунку Укрзалізниці за допомогою «Дія.Підпису».

Щоб забезпечити доступ до квитків пасажирам, які не мають паспортів нового зразка або можливості їх оновити, Укрзалізниця зберегла продаж квитків на ці рейси у визначених касах:

Чоп — каса № 2

Ужгород — каса № 2

Львів — каса № 1

Одеса — каси № 14 та № 2

Київ — каси № 21 та № 22

Укрзалізниця повідомила, що уважно відстежуватиме результати пілотного запуску, щоб ухвалити рішення про можливе розширення цієї практики на інші рейси.