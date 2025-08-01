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1 серпня 2025, 9:02

АМКУ оштрафував двох дистриб'юторів ліків на майже 5 мільярдів за змову на ринку

У четвер, 31 липня, Антимонопольний комітет України (АМКУ) ухвалив рішення, яким визнав дії двох великих дистриб’юторів лікарських засобів — ТОВ «БаДМ» та СП ТОВ «Оптіма-Фарм, ЛТД» — порушенням законодавства про захист економічної конкуренції. Компанії отримали штрафи на загальну суму понад 4,8 млрд гривень. Про це повідомляє пресслужба АМКУ.

У четвер, 31 липня, Антимонопольний комітет України (АМКУ) ухвалив рішення, яким визнав дії двох великих дистриб’юторів лікарських засобів — ТОВ «БаДМ» та СП ТОВ «Оптіма-Фарм, ЛТД» — порушенням законодавства про захист економічної конкуренції.
Фото: pixabay.com

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Рішення АМКУ стало результатом справи № 126−26.13/102−24, розпочатої в червні 2024 року та завершеної у липні 2025 року. Комітет встановив, що ТОВ «БаДМ» та СП ТОВ «Оптіма-Фарм, ЛТД» вчинили антиконкурентні узгоджені дії на ринку оптової реалізації лікарських засобів.

Деталі порушення

Зібрані докази свідчать, що протягом березня 2020 року — грудня 2023 року компанії діяли схожим чином, встановлюючи однакові або подібні ціни на значні обсяги таких лікарських засобів, як «Спазмалгон», «Евказолін аква», «Біфрен», «Мовіназа» та «Нейроксон». Зміни цін відбувалися одночасно або з інтервалом у кілька днів.

При цьому спільна частка ТОВ «БаДМ» та СП ТОВ «Оптіма-Фарм, ЛТД» на ринку реалізації лікарських засобів за підсумками 2022−2023 років становила понад 85%, тоді як частки конкурентів були незначними. Це давало їм можливість впливати на умови обігу товару.

Комплексний аналіз ціноутворення дистриб’юторів, проведений Комітетом, показав, що обидві компанії не мали чітких та прозорих механізмів формування цін і постачальницько-збутової надбавки.

Надбавки встановлювалися не виходячи з обґрунтованості витрат, а на рівні, який дозволяв підтримувати однакові або подібні ціни, що вказує на узгодженість цінової поведінки.

Вчиняючи такі дії, компанії відмовилися від конкуренції між собою, зокрема цінової, що було б неможливим за умов значної конкуренції на ринку. Така поведінка дозволила їм уникнути конкурентної боротьби та мінімізувати ризики.

Вплив на ринок

Обмеження конкуренції призвело до спільного нарощення частки цих суб'єктів на ринку на 17% за період вчинення порушення. Також значно збільшилися їхні чисті фінансові результати порівняно з 2019 роком: у СП ТОВ «Оптіма-Фарм, ЛТД» — в 11 разів, а у ТОВ «БаДМ» — у 3,5 раза.

Враховуючи встановлені обставини, АМКУ визнав такі дії порушенням законодавства про захист економічної конкуренції.

Штрафи

Антимонопольний комітет зобов’язав порушників припинити антиконкурентну поведінку та наклав наступні штрафи:

  • ТОВ «БаДМ» — 2 374 168 475 грн
  • СП ТОВ «Оптіма-Фарм, ЛТД» — 2 432 403 190 грн

Загальна сума штрафів становить 4 806 571 665 грн.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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