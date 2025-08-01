Минулої доби українські захисники ліквідували ще 940 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 1 054 200 військових. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
1 серпня 2025, 8:01
Втрати ворога за 31 липня: 940 російських окупантів, 3 ракети та 163 БПЛА
Втрати ворога
- особового складу — близько 1054200 (+940) осіб
- танків — 11068 (+1) од
- бойових броньованих машин — 23068 (+2) од
- артилерійських систем — 30944 (+33) од
- РСЗВ — 1451 (+0) од
- засоби ППО — 1203 (+0) од
- літаків — 421 (+0) од
- гелікоптерів — 340 (+0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 49057 (+163)
- крилаті ракети — 3551 (+3)
- кораблі / катери — 28 (+0)
- підводні човни — 1 (+0)
- автомобільна техніка та автоцистерни — 56894 (+72)
- спеціальна техніка — 3935 (+0)
Джерело: Мінфін
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