У липні до загального фонду держбюджету надійшло понад 160 мільярдів

За оперативними даними (на 16:00 31.07), у липні 2025 року до загального фонду державного бюджету надійшло 162,9 млрд грн податків, зборів та обов’язкових платежів. Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів України.

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За підсумками липня надходження платежів від Державної податкової служби становили 88,9 млрд грн, в тому числі:

32,0 млрд грн — податок на доходи фізичних осіб та військовий збір;

26,9 млрд грн — податок на додану вартість (зібрано 42,2 млрд, відшкодовано — 15,3 млрд грн);

15,8 млрд грн — акцизний податок;

4,9 млрд грн — дивіденди від підприємств з державною часткою власності;

4,8 млрд грн — податок на прибуток підприємств;

3,5 млрд грн — рентна плата.

Платежі від Держмитслужби надійшли в обсязі 65 млрд гривень.

В цілому, за оперативними даними, за підсумками липня 2025 року до загального і спеціального фондів державного бюджету надійшло 224,9 млрд грн податків, зборів та інших платежів.

Крім того, надійшло 49,8 млрд грн (станом на 30 липня) у вигляді ЄСВ до фондів пенсійного та соціального страхування.