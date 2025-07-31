До закриття міжбанку курс долара додав 4 копійки у купівлі та 3 копійки у продажу, курс євро впав на 15 копійок у купівлі та на 16 копійок у продажу.
31 липня 2025, 17:50
Євро на міжбанку втратило 16 копійок
|
Відкриття 31 липня
|
Закриття 31 липня
|
Зміни
|
41,69/41,73
|
41,73/41,76
|
4/3
|
48,77/48,80
|
47,62/47,64
|
15/16
Валютний ринок
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 41,45−42,00 грн. Євро купують за 47,62 грн, а продають за 48,37 грн.
За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 41,60−41,70, євро — 47,90−48,20 грн.
Підключайтеся до multi Мобільний застосунок, який допомагає вигідно обмінювати валюту
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
сторінку переглядають 10 незареєстрованих відвідувачів.
Коментарі