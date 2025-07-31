Visa додала підтримку трьох стейблкоїнів та двох блокчейнів

Платіжний гігант Visa додав підтримку нових стейблкоїнів — PayPal USD (PYUSD) і Global Dollar (USDG), а також двох блокчейнів — Stellar та Avalanche. Про це пише Incrypted.

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Що відомо

У межах партнерства з Paxos компанія забезпечила технічну інтеграцію нових активів, прив’язаних до долара США. Крім того, Visa вперше інтегрувала стейблкоїн, забезпечений євро — EURC від емітента Circle.

Завдяки новим інтеграціям пілотні партнери Visa можуть здійснювати розрахунки як у стейблкоїнах, забезпечених доларом США, так і в EURC. Це доповнює вже наявну інфраструктуру компанії, яка обслуговує операції більш ніж у 25 фіатних валютах по всьому світу, йдеться в заяві.

Загалом, мережа Visa тепер підтримує чотири стейблкоїни: USDC, USDG, PYUSD і EURC, а також чотири блокчейни — Ethereum, Solana, Avalanche і Stellar.

Керівник напрямів зростання та стратегічних партнерств у Visa Рубаїл Бірвадкер зазначив, що компанія будує багатовалютну та мультичейн-інфраструктуру, аби задовольнити потреби своїх партнерів у всьому світі.

У заяві також сказано, що раніше у 2025 році Visa розширила партнерську мережу емітентів карток, що працюють зі стейблкоїнами. Крім того, компанія розвиває інфраструктуру, яка:

дозволяє інтеграцію з гаманцями у різних блокчейнах;

підтримує прямі розрахунки у стейблкоїнах;

відповідає на попит з боку банків, торгових платформ і розробників.

Раніше ми повідомляли, що німецька компанія AllUnity запустила стейблкоїн EURAU з прив’язкою до євро.