Річний дохід OpenAI досяг $12 мільярдів

Розробник ChatGPT, компанія OpenAI, за перші сім місяців 2025 року приблизно подвоїв свій дохід, досягнувши показника у $12 мільярдів річного доходу. Про це пише The Information.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

За даними видання, компанія має близько 700 мільйонів активних користувачів щотижня для своїх продуктів ChatGPT.

Як зазначає Reuters, такі показники означають, що OpenAI генерує $1 мільярд на місяць.

Для порівняння: у березні компанія повідомляла про 500 млн активних користувачів усіх своїх продуктів.

Наразі компанія, яку підтримує Microsoft, активно залучає інвесторів для другого траншу фінансування на $30 мільярдів. Серед інвесторів, як повідомляється, вже є такі великі гравці, як Sequoia Capital і Tiger Global Management, які вкладають сотні мільйонів доларів.

Очікується, що на початку серпня OpenAI випустить свою найновішу та найдосконалішу модель штучного інтелекту — GPT-5. Випуск ChatGPT наприкінці 2022 року значною мірою започаткував поточну «гонку озброєнь» у сфері ШІ, ставши одним із найшвидше зростаючих додатків усіх часів.

Стартап значною мірою започаткував триваючу гонку штучного інтелекту, випустивши свою платформу ChatGPT наприкінці 2022 року, яка була одним із найшвидше зростаючих додатків усіх часів.