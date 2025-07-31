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31 липня 2025, 16:50

Ціни на мідь рекордно обвалилися на новому рішенні Трампа щодо мита

Ціни на мідь у США пережили найсильніше внутрішньоденне падіння за всю історію. На торгах у середу, 30 липня, котирування вересневих ф'ючерсів на мідь на біржі Comex впали на 19,95% і на мінімумі сягнули $4,503 за фунт ($9930 за метричну тонну).

Ціни на мідь у США пережили найсильніше внутрішньоденне падіння за всю історію.
Фото: depositphotos

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На торгах у четвер котирування продовжили падати і на обід мідь торгувалася на рівні $4,389 за фунт ($9680 за метричну тонну).

Обвал котирувань почався після новини про те, що президент США Дональд Трамп виключив вид міді, що найбільш широко імпортується, з-під запланованих до введення мит, пише Bloomberg.

Білий дім заявив, що з 1 серпня мито у розмірі 50% застосовуватиметься до імпорту напівфабрикатів із міді, але не до імпорту афінованих металів. Так, мита не стосуватимуться імпорту руди, концентратів та катодів. Про це йдеться у заяві, опублікованій адміністрацією Білого дому.

Мита будуть введені на труби та напівфабрикати з міді, а також вироби, при виробництві яких активно використовується мідь, включаючи кабелі та електричні компоненти.

Читайте також: Трамп ввів мита у 50% на імпорт виробів з міді

Після цього оголошення ф'ючерси на мідь у США на біржі Comex обвалилися на 20%, внутрішньоденне падіння стало найбільшим за всю історію, зазначає Bloomberg. До цього ціни на мідь у США були приблизно на 28% вищими за ф'ючерси на мідь на Лондонській біржі металів, оскільки трейдери очікували, що мито буде застосовуватися до всього імпорту металу в США.

«Якщо катод буде виключений, арбітражу прийде кінець», — пояснив реакцію ринку керівник відділу досліджень FIC та сировинних товарів у Societe Generale Майкл Хейг.

Рішення про розмежування імпортних мит США на окремі види металу було ухвалено під тиском представників мідної промисловості, пише видання. Деякі ключові гравці стверджували, що США недостатньо потужностей, щоб негайно замінити весь імпортований метал.

Мідь використовують для виробництва електромобілів, військової техніки, напівпровідників та широкого спектру споживчих товарів.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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