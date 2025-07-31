Рада ухвалила закон про ветеранський бізнес

Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт № 10258, яким в Україні створюються сприятливі умови для започаткування та розвитку ветеранами власної справи. Про це повідомила голова Комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку і містобудування Олена Шуляк.

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Що пропонує закон

Документом пропонується запровадити в Україні податкові механізми стимулювання ветеранського підприємництва, державні програми кредитування, часткової компенсації відсоткових ставок за кредитами.

Також передбачено запровадження поворотної/безповоротної фінансової допомоги, організацію підготовки та перепідготовки кадрів для суб'єктів ветеранського підприємництва.

Планується також спростити дозвільні процедури та процедури державного нагляду (контролю), отримання документів для підприємців з-поміж ветеранів.

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Крім того, держава обіцяє підтримку у просуванні вироблених товарів (робіт, послуг) на зовнішні ринки і сприяння у залученні міжнародних фінансових організацій до інвестиційних проєктів суб'єктів ветеранського підприємництва.

Положення законопроєкту передбачають підтримку підприємницьких ініціатив не лише ветеранів і ветеранок, а й членів їхніх родин, а також близьких полеглих захисників та захисниць.

Крім того, документом пропонується передбачити у проєкті державного бюджету фінансування державної цільової програми з підтримки ветеранського підприємництва на 2026 — 2028 роки.