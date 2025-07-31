Зеленський підписав закон щодо НАБУ і САП

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«Хочу подякувати всім парламентарям за ухвалення мого законопроєкту — тепер уже закону. Щойно підписав документ, текст буде негайно опублікований. Це гарантії нормальної, незалежної роботи антикорупційних органів, усіх органів правопорядку нашої держави. Рішення правильне. Триста тридцять один депутат. Саме так, як і потрібно, — за основу та в цілому. Дуже важливо, що держава дослухається до суспільної думки. Україна є демократією — точно жодних сумнівів. Урядовці невідкладно також проінформують партнерів України про цей закон», — зазначив він.

Нагадаємо

31 липня Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт № 13533 про повернення повноважень НАБУ та САП.