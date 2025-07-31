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31 липня 2025, 15:24

Microsoft стала другою після Nvidia компанією, чия капіталізація перевищила $4 трильйони

Клуб компаній з ринковою капіталізацією понад $4 трлн поповнився другим учасником. Після кращого, ніж очікувалося, звіту про прибутки в середу, 30 липня, акції Microsoft підскочили на 8%, піднявши ринкову капіталізацію технологічного гіганта до близько $4,1 трлн. Про це повідомляє CNBC.

Клуб компаній з ринковою капіталізацією понад $4 трлн поповнився другим учасником.
Фото: pixabay.com

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Деталі

Microsoft повідомила про зростання доходу на 18% — це найшвидші темпи розширення за понад три роки, головним чином завдяки своєму хмарному бізнесу Azure.

Компанія вперше розкрила дохід Azure у доларах, зазначивши, що продажі від Azure та інших хмарних сервісів перевищили $75 млрд у фінансовому 2025 році, що на 34% більше порівняно з попереднім роком.

Станом на закриття торгів у середу, акції Microsoft зросли на 22% за рік, перевершивши зростання S&P 500 на 8%. 25 липня акції Microsoft досягли рекордного закриття на рівні $513,71, а на розширених торгах їхня вартість перевищила $553.

ШІ змінює лідерів технологічного ринку

Nvidia та Microsoft, головні бенефіціари буму штучного інтелекту, стрімко випередили Apple у перегонах за ринковою капіталізацією.

Наразі Apple посідає третє місце з показником близько $3,2 трлн, тоді як її акції цього року впали на 17% через побоювання інвесторів, що виробник iPhone відстає у сфері ШІ. Apple має оголосити свої квартальні результати після закриття біржі у четвер.

Серед найбільших технологічних компаній Nvidia демонструє найкращі результати у 2025 році, її акції зросли на 33%. Графічні процесори (GPU) цього виробника чипів є основою великих мовних моделей, що розробляються Microsoft, OpenAI, Google, Meta та іншими, і вони активно заповнюють центри обробки даних, що будуються цими ж компаніями.

Nvidia планує опублікувати свої квартальні результати наприкінці серпня.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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