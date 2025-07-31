Китайський інтернет-гігант пропонує понад 2 мільярди євро за німецького ритейлера електроніки

Китайський гігант електронної комерції JD.com має намір купити німецького ритейлера електроніки Ceconomy за 2,2 млрд євро . Ця угода може стати однією з найбільших китайських покупок в Європі за останні роки. Про це повідомляє Financial Times.

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У середу ввечері, 30 липня, пекінська компанія оголосила про добровільну грошову пропозицію у розмірі 4,60 євро за акцію Ceconomy. Керівництво та наглядова рада німецького ритейлера підтримали запропоновану угоду.

Пропозиція JD.com оцінює акціонерний капітал Ceconomy приблизно у 2,2 млрд євро. За даними обох компаній, ця пропозиція передбачає премію у 23% до ціни акцій Ceconomy безпосередньо перед минулотижневими повідомленнями ЗМІ про переговори щодо поглинання.

Про Ceconomy

Компанія Ceconomy володіє більш ніж 1 000 магазинами MediaMarkt та Saturn по всій Європі. У 2023−24 фінансовому році її дохід сягнув 22,4 млрд євро, з яких приблизно чверть було згенеровано онлайн.

Повернення великих китайських інвестицій у Європу

Запропонована угода означає повернення великих китайських інвестицій у Європу, адже після пікового 2016 року їх обсяг значно скоротився. За даними Rhodium Group та Merics, це придбання перевершить угоду Tencent з польським розробником Techland (вартістю 1,5 млрд євро у 2024 році) і стане найбільшою китайською транзакцією в європейській роздрібній торгівлі за останні роки.

Гарантії

Для вирішення регуляторних та трудових питань JD.com зобов'язалася зберегти корпоративну структуру Ceconomy щонайменше п'ять років та уникнути укладення «угод про домінування або передачу прибутку/збитків» протягом трьох років. Китайська група також заявила, що поважатиме існуючі домовленості з виробничими радами та колективні договори в Ceconomy.

JD.com також зобов'язалася підтримувати «суворо незалежний ІТ- та технологічний стек», що, ймовірно, має на меті послабити геополітичну напругу навколо китайського володіння чутливою інфраструктурою.

Стратегічні перспективи

Кай-Ульріх Дайснер, виконавчий директор Ceconomy, заявив, що ноу-хау JD.com у логістиці та технологіях дозволить німецькому ритейлеру ще більше прискорити успішну траєкторію зростання компанії та вийти за межі поточних стратегічних цілей.

Стратегічні інвестори Ceconomy, включаючи заможні німецькі родини Байзгаймів та Ханієль, погодилися продати сукупну частку в 32% у рамках поглинання. Водночас родина Келлерхальс, засновники MediaMarkt, планує зберегти 25,4% акцій у Ceconomy.

JD.com, яка конкурує з китайськими групами Alibaba та Meituan, вже оперує логістичними хабами у Великій Британії, Франції та Німеччині. Раніше компанія розглядала можливість придбання британського ритейлера електроніки Currys, але відмовилася від цих планів у березні 2024 року.