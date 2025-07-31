Figma залучила $1,2 млрд у рамках IPO

Компанія-розробник хмарного графічного редактора Figma залучила $1,2 млрд у рамках первинного розміщення акцій, встановивши ціну вище за заявлений діапазон в одному з найбільш затребуваних IPO року. Про це пише Bloomberg.

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За даними агентства, компанія та інвестори продали 36,9 млн паперів по $33 за акцію. Акції розміщувалися в діапазоні $30−32 після підвищення цінового коридору в понеділок, 28 липня, що дало компанії ринкову капіталізацію $16,1 млрд на основі паперів, що знаходяться в обігу.

Це нижче оцінок, що раніше озвучувалися в $16,4 млрд. З урахуванням опціонів співробітників і обмежених акцій повна розбавлена вартість становить близько $18,5 млрд. Bloomberg зазначає, що ця оцінка все ще нижча за $20 млрд, які Figma могла отримати при угоді з Adobe, яка зірвалася в 2023 році.

Книгу заявок було перепідписано 40 разів. Такий інтерес до розміщення пояснюється процедурою збору заявок, схожою на аукціон, у ході якого інвестори мали точно вказати кількість акцій та бажану ціну. Компанія використовує модель передплати, стягуючи плату з клієнтів, залежно від кількості користувачів та типу ліцензій, уточнює агентство.

Adobe відмовилася від покупки Figma після суперечок із регуляторами та виплатила компенсацію у розмірі $1 млрд.

Голова та співзасновник Figma Ділан Філд збереже контроль над компанією з 74,1% голосів завдяки акціям класу B. Серед найбільших акціонерів — Index Ventures, Greylock Partners, Kleiner Perkins та Sequoia Capital.