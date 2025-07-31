Акції Meta злетіли на 11% завдяки ШІ, який посилив продажі реклами

Meta Platforms прогнозує дохід у третьому кварталі значно вище оцінок аналітиків, оскільки штучний інтелект (ШІ) знову став рушієм її основного рекламного бізнесу. Це спричинило зростання акцій компанії на 11% на розширених торгах у середу, 30 липня. Про це повідомляє Reuters.

► Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Такі вражаючі результати можуть тимчасово послабити занепокоєння інвесторів щодо шалених темпів витрат гіганта соціальних мереж. Компанія прагне змінити враження Волл-стріт про те, що вона відстає від конкурентів, таких як Microsoft і Google (Alphabet), у гонці ШІ.

Meta підняла нижню межу свого річного прогнозу капітальних витрат на $2 млрд, до діапазону від $66 млрд до $72 млрд. Генеральний директор Марк Цукерберг заявив аналітикам, що ШІ дозволяє робити великі прориви у бізнесі, який заробляє на продажі реклами у Facebook та Instagram.

Зростання витрат на ШІ

Meta зазначила, що зростання витрат на побудову інфраструктури центрів обробки даних та витрат на оплату праці співробітників (Meta активно переманює дослідників величезними зарплатами) призведе до того, що темпи зростання витрат у 2026 році перевищать темпи 2025 року. Компанія також планує вищі капітальні витрати наступного року.

Інвестори значною мірою підтримали прагнення Цукерберга до створення суперінтелекту (гіпотетична концепція, де ШІ перевершує людський інтелект у всіх можливих аспектах), що призвело до зростання акцій компанії майже на п'яту частину з початку року.

Зростання акцій Meta на постмаркеті в середу, разом зі зростанням акцій Microsoft, додало загалом півтрильйона доларів до ринкової капіталізації.

Microsoft у середу заявила, що очікує, що капітальні витрати в першому фіскальному кварталі перевищать $30 млрд, що значно вище оцінок аналітиків у $23,75 млрд. За таких темпів компанія витратить приблизно $120 млрд на ШІ цього фіскального року.

Це повідомлення з'явилося лише через тиждень після того, як Alphabet (материнська компанія Google) оголосила про збільшення своїх капітальних витрат на цей рік до близько $85 млрд, прогнозуючи подальше зростання і на наступний рік через високий попит на послуги штучного інтелекту.

Прогноз доходу

На третій квартал Meta прогнозує загальний дохід від $47,5 млрд до $50,5 млрд, тоді як середня оцінка аналітиків становила $46,15 млрд, згідно з даними LSEG. Цей прогноз на третій квартал передбачає 1% вигоди від слабкого долара. Компанія зазначила, що зростання доходу в четвертому кварталі рік до року буде повільнішим, ніж у третьому.

«Інвестиції в рекламний бізнес Meta, керовані ШІ, продовжують окупатися… Але надмірні витрати Meta на її бачення ШІ продовжуватимуть викликати питання та пильну увагу з боку інвесторів, які прагнуть побачити прибутки», — сказала старший аналітик Emarketer Мінда Смайлі.