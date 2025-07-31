Близько 3 млн українців виїхали та не повернулись від початку повномасштабної війни

16,47 млн перетинів державного кордону зафіксовано за 6 місяців 2025 року. Це на 4% більше, ніж за той самий період торік. Про це йдеться в даних Опендатабот.

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Перетин кордону

Переважна більшість перетинів — 85%, або 14,08 млн — припадає на українців. Варто зауважити, що йдеться про офіційні перетини державного кордону — випадки «перепливання Тиси» або ж виїзду через тимчасово окуповані території достовірно відслідкувати неможливо.

7,17 млн громадян виїхали з України з січня по червень, а повернулись — 6,92 млн. Таким чином, цьогоріч країну покинуло на 250 тисяч осіб більше, ніж повернулося.

Втім, це у 1,6 раза менше, ніж за аналогічний період торік: тоді різниця складала 404 тисячі. Загалом від початку повномасштабної виїхало та не повернулось понад 3 мільйони громадян.

У середньому, щомісяця українці перетинають кордон 2,35 млн разів. Найменше — у лютому (1,78 млн), найбільше — у червні (3,13 млн). Червень, липень та серпень традиційно є піковими місяцями: саме на цей період припадає третина всіх річних перетинів кордону.