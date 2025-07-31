5 мем-монет, на которые стоит обратить внимание в 2025 году: XYZ, Dogecoin, Shiba Inu, Pepe и Bonk

В преддверии следующего года выделяются пять игривых токенов. Dogecoin , Shiba Inu , Pepe и Bonk уже вызывают ежедневные обсуждения, но новичок XYZ теперь привлекает к себе внимание разговорами об восьмикратном скачке. Аналитики рынка указывают на новые партнерства, сокращение предложения и вирусную популярность. Сочетание славы и новизны создает почву для неожиданной борьбы на рынках в 2025 году.

Недооцененная мем-монета $XYZ готовится к листингу на крупной бирже

XYZVerse ($XYZ) — мем-монета, которая попала в заголовки новостей благодаря амбициозному заявлению о росте с 0,0001 до 0,1 доллара в ходе предпродажной фазы.

На данный момент она прошла половину пути, собрав более 15 миллионов долларов, а цена токена $XYZ в настоящее время составляет 0,005 доллара.

На следующем, 14-м этапе предпродажи, стоимость токена $XYZ еще больше вырастет до 0,01 доллара, что означает, что ранние инвесторы имеют шанс получить более значительную скидку.

После предварительной продажи $XYZ будет котироваться на крупных централизованных и децентрализованных биржах. Команда пока не раскрыла подробности, но опубликовала тизер большого запуска.

Создан для бойцов, построен для чемпионов

XYZVerse создает сообщество для тех, кто жаждет больших прибылей в криптовалюте — неустанных, амбициозных, стремящихся к доминированию. Это монета для настоящих бойцов — с таким же менталитетом, как у спортсменов и спортивных фанатов.

$XYZ — это токен для любителей острых ощущений, которые гонятся за следующей крупной мем-монетой.

В центре истории XYZVerse находится XYZepe — боец на арене мем-монет, сражающийся за место в рейтингах и за право занять вершину CoinMarketCap. Станет ли он следующим DOGE или SHIB? Время покажет.

Сообщество на первом месте

В XYZVerse сообщество управляет всем. Активные участники получают щедрые вознаграждения, а команда выделила 10% от общего запаса токенов — около 10 миллиардов $XYZ — на аирдропы, что делает его одним из крупнейших аирдропов в истории.

Благодаря надежной токеномике, стратегическому листингу на CEX и DEX, а также регулярному сжиганию токенов, $XYZ создан для победы. Каждый шаг направлен на то, чтобы усилить динамику, стимулировать рост цен и сплотить лояльное сообщество, которое понимает, что это может быть началом чего-то легендарного.

Эйрдропы, вознаграждения и многое другое — присоединяйтесь к XYZVerse, чтобы получить все преимущества

Dogecoin (DOGE)

Источник: TradingView

Dogecoin застрял в узком диапазоне после тяжелой недели. Монета упала на 17% за 7 дней и сейчас торгуется между 0,21 и 0,28. 10-дневная средняя находится около 0,22, чуть ниже 100-дневной линии на 0,23. Этот небольшой разрыв указывает на слабый краткосрочный импульс.

Ценовое движение, вероятно, будет колебаться вокруг отметки 0,25. Прорыв выше первого потолка на уровне 0,32 может открыть путь к 0,38, что означает рост примерно на 35% от сегодняшнего уровня. Неспособность преодолеть этот барьер грозит откатом к минимуму 0,18, что примерно на 15% ниже. Учитывая, что MACD лишь слегка отрицательный (-0,0012), следующее движение может зависеть от появления новых новостей.

Shiba Inu (SHIB)

Источник: TradingView

SHIB только что провел неделю, просев на 15,64%, что прижало цену к диапазону $0,00001277-$0,00001576. 10-дневная средняя находится на уровне $0,00001307, что указывает на краткосрочный баланс, однако 100-дневная линия на уровне $0,00001375 по-прежнему нависает над рынком. Сигналы импульса остаются слабыми: RSI находится на уровне 40,88, а MACD остается слегка отрицательным, что свидетельствует о небольшом преимуществе продавцов.

Монета сейчас борется с поддержкой на уровне 0,00001138 и сопротивлением на уровне 0,00001736. Прорыв этого потолка может вызвать рост к следующему максимуму около 0,00002035, что примерно на 30% выше середины сегодняшнего диапазона. Пробивание обоих уровней превратит шестимесячное падение в новый восходящий тренд. Однако неспособность удержаться на текущих позициях открывает возможность падения до 0,000008396 доллара, что почти на 35% ниже. На данный момент ожидайте узкого диапазона внутри текущего диапазона, пока объем не перевесит чашу весов.

Pepe (PEPE)

Источник: TradingView

Pepe торгуется в диапазоне 0,00001144−0,00001444 после тяжелой недели. За 7 дней монета подешевела на 18,60%, сбросив всю прибыль, полученную в начале июня. Продавцы появились в верхней части диапазона, в результате чего к четвергу цена вернулась к отметке 0,00001200.

Импульс находится вблизи нейтрального уровня 43,38, оставляя место для колебаний в любую сторону. Прорыв выше 0,00001444 может открыть следующий уровень 0,00001608, что примерно на 12% выше, а затем 0,00001908, что примерно на 32% выше сегодняшнего уровня. Если быки потерпят неудачу, монета может вернуться к отметке 0,00001010, что означает падение почти на 12%, а в худшем случае — до 0,000007105, что почти на 38% ниже. Текущие данные говорят в пользу торговли в диапазоне, но даже небольшая искра может склонить чашу весов в сторону роста.

Bonk (BONK)

Источник: TradingView

BONK потерял 22,49% за последние 7 дней, торгуясь в диапазоне от 0,00003049 до 0,00003753 доллара. Даже после падения цена все еще находится чуть выше 10-дневной SMA на уровне 0,00002875 доллара, что указывает на то, что краткосрочные быки не покинули поле. Это движение лишь сокращает часть роста на 91,14%, зафиксированного за последний месяц.

Если BONK преодолеет $0,00004129, внимание переключится на $0,00004834, зону, которая стоит примерно +38% от текущего нижнего предела. Неспособность удержаться на уровне 0,00002721 доллара может вызвать падение до 0,00002017 доллара, что примерно на 34% ниже. Рост на 15,27% за 6 месяцев показывает, что проект может расти с течением времени, но на данный момент ценовое движение зависит от прорыва ближайшего потолка. Его преодоление возобновит темпы роста прошлого месяца и выведет токен на путь нового двузначного роста.

Заключение

DOGE, SHIB, PEPE, BONK и BONK остаются хорошим выбором, но XYZVerse нацелен на рост за счет объединения очарования мемов со спортивным энтузиазмом и долгосрочным планом развития, разработанным сообществом.

Более подробную информацию о XYZVerse (XYZ) можно найти здесь:

https://xyzverse.io

https://t.me/xyzverse