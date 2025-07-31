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31 липня 2025, 12:40

5 мем-монет, на которые стоит обратить внимание в 2025 году: XYZ, Dogecoin, Shiba Inu, Pepe и Bonk

В преддверии следующего года выделяются пять игривых токенов. Dogecoin, Shiba Inu, Pepe и Bonk уже вызывают ежедневные обсуждения, но новичок XYZ теперь привлекает к себе внимание разговорами об восьмикратном скачке. Аналитики рынка указывают на новые партнерства, сокращение предложения и вирусную популярность. Сочетание славы и новизны создает почву для неожиданной борьбы на рынках в 2025 году.

В преддверии следующего года выделяются пять игривых токенов.

Недооцененная мем-монета $XYZ готовится к листингу на крупной бирже

XYZVerse ($XYZ) — мем-монета, которая попала в заголовки новостей благодаря амбициозному заявлению о росте с 0,0001 до 0,1 доллара в ходе предпродажной фазы.

На данный момент она прошла половину пути, собрав более 15 миллионов долларов, а цена токена $XYZ в настоящее время составляет 0,005 доллара.

Изображение выглядит как текст, снимок экрана, Шрифт, числоСодержимое, созданное искусственным интеллектом, может быть неверным.

На следующем, 14-м этапе предпродажи, стоимость токена $XYZ еще больше вырастет до 0,01 доллара, что означает, что ранние инвесторы имеют шанс получить более значительную скидку.

После предварительной продажи $XYZ будет котироваться на крупных централизованных и децентрализованных биржах. Команда пока не раскрыла подробности, но опубликовала тизер большого запуска.

Создан для бойцов, построен для чемпионов

XYZVerse создает сообщество для тех, кто жаждет больших прибылей в криптовалюте — неустанных, амбициозных, стремящихся к доминированию. Это монета для настоящих бойцов — с таким же менталитетом, как у спортсменов и спортивных фанатов.

$XYZ — это токен для любителей острых ощущений, которые гонятся за следующей крупной мем-монетой.

В центре истории XYZVerse находится XYZepe — боец на арене мем-монет, сражающийся за место в рейтингах и за право занять вершину CoinMarketCap. Станет ли он следующим DOGE или SHIB? Время покажет.

Изображение выглядит как Человеческое лицо, мультфильм, одежда, снимок экранаСодержимое, созданное искусственным интеллектом, может быть неверным.

Сообщество на первом месте

В XYZVerse сообщество управляет всем. Активные участники получают щедрые вознаграждения, а команда выделила 10% от общего запаса токенов — около 10 миллиардов $XYZ — на аирдропы, что делает его одним из крупнейших аирдропов в истории.

Благодаря надежной токеномике, стратегическому листингу на CEX и DEX, а также регулярному сжиганию токенов, $XYZ создан для победы. Каждый шаг направлен на то, чтобы усилить динамику, стимулировать рост цен и сплотить лояльное сообщество, которое понимает, что это может быть началом чего-то легендарного.

Эйрдропы, вознаграждения и многое другое — присоединяйтесь к XYZVerse, чтобы получить все преимущества

Dogecoin (DOGE)

Chart DOGE

Источник: TradingView

Dogecoin застрял в узком диапазоне после тяжелой недели. Монета упала на 17% за 7 дней и сейчас торгуется между 0,21 и 0,28. 10-дневная средняя находится около 0,22, чуть ниже 100-дневной линии на 0,23. Этот небольшой разрыв указывает на слабый краткосрочный импульс.

Ценовое движение, вероятно, будет колебаться вокруг отметки 0,25. Прорыв выше первого потолка на уровне 0,32 может открыть путь к 0,38, что означает рост примерно на 35% от сегодняшнего уровня. Неспособность преодолеть этот барьер грозит откатом к минимуму 0,18, что примерно на 15% ниже. Учитывая, что MACD лишь слегка отрицательный (-0,0012), следующее движение может зависеть от появления новых новостей.

Shiba Inu (SHIB)

Chart SHIB

Источник: TradingView

SHIB только что провел неделю, просев на 15,64%, что прижало цену к диапазону $0,00001277-$0,00001576. 10-дневная средняя находится на уровне $0,00001307, что указывает на краткосрочный баланс, однако 100-дневная линия на уровне $0,00001375 по-прежнему нависает над рынком. Сигналы импульса остаются слабыми: RSI находится на уровне 40,88, а MACD остается слегка отрицательным, что свидетельствует о небольшом преимуществе продавцов.

Монета сейчас борется с поддержкой на уровне 0,00001138 и сопротивлением на уровне 0,00001736. Прорыв этого потолка может вызвать рост к следующему максимуму около 0,00002035, что примерно на 30% выше середины сегодняшнего диапазона. Пробивание обоих уровней превратит шестимесячное падение в новый восходящий тренд. Однако неспособность удержаться на текущих позициях открывает возможность падения до 0,000008396 доллара, что почти на 35% ниже. На данный момент ожидайте узкого диапазона внутри текущего диапазона, пока объем не перевесит чашу весов.

Pepe (PEPE)

Chart PEPE

Источник: TradingView

Pepe торгуется в диапазоне 0,00001144−0,00001444 после тяжелой недели. За 7 дней монета подешевела на 18,60%, сбросив всю прибыль, полученную в начале июня. Продавцы появились в верхней части диапазона, в результате чего к четвергу цена вернулась к отметке 0,00001200.

Импульс находится вблизи нейтрального уровня 43,38, оставляя место для колебаний в любую сторону. Прорыв выше 0,00001444 может открыть следующий уровень 0,00001608, что примерно на 12% выше, а затем 0,00001908, что примерно на 32% выше сегодняшнего уровня. Если быки потерпят неудачу, монета может вернуться к отметке 0,00001010, что означает падение почти на 12%, а в худшем случае — до 0,000007105, что почти на 38% ниже. Текущие данные говорят в пользу торговли в диапазоне, но даже небольшая искра может склонить чашу весов в сторону роста.

Bonk (BONK)

Chart BONK

Источник: TradingView

BONK потерял 22,49% за последние 7 дней, торгуясь в диапазоне от 0,00003049 до 0,00003753 доллара. Даже после падения цена все еще находится чуть выше 10-дневной SMA на уровне 0,00002875 доллара, что указывает на то, что краткосрочные быки не покинули поле. Это движение лишь сокращает часть роста на 91,14%, зафиксированного за последний месяц.

Если BONK преодолеет $0,00004129, внимание переключится на $0,00004834, зону, которая стоит примерно +38% от текущего нижнего предела. Неспособность удержаться на уровне 0,00002721 доллара может вызвать падение до 0,00002017 доллара, что примерно на 34% ниже. Рост на 15,27% за 6 месяцев показывает, что проект может расти с течением времени, но на данный момент ценовое движение зависит от прорыва ближайшего потолка. Его преодоление возобновит темпы роста прошлого месяца и выведет токен на путь нового двузначного роста.

Заключение

DOGE, SHIB, PEPE, BONK и BONK остаются хорошим выбором, но XYZVerse нацелен на рост за счет объединения очарования мемов со спортивным энтузиазмом и долгосрочным планом развития, разработанным сообществом.

Более подробную информацию о XYZVerse (XYZ) можно найти здесь:

https://xyzverse.io

https://t.me/xyzverse

Джерело: Мінфін
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