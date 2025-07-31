В Україні хочуть скасувати обов’язкове використання печаток бізнесом

Кабінет міністрів схвалив законопроєкт, який скасовує обов’язковість використання печаток у деяких сферах. Напрацьоване Мінекономіки в межах реформи дерегуляції рішення фіналізує перехід до добровільності використання печаток, розпочатий ще 2014 року. Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.

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Деталі

Рішенням Уряду пропонується внести зміни до чинних законів «Про організації роботодавців, їх об'єднання, права і гарантії їх діяльності» та «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки». У разі підтримки проєкту парламентом змінами буде скасовано обов’язковість використання печаток:

організацій роботодавців — у протоколі засідання чи конференцій, на якому було створено об'єднання організацій роботодавців;

банків — в ощадних сертифікатах банків.

Нагадаємо

Перехід до добровільності використання печаток розпочався 2014 року з ухваленням Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення порядку відкриття бізнесу».

З того часу нормативне поле за невеликим виключенням, зачистили від норм про обов'язкове використання печаток та штампів.

У межах реформи дерегуляції Міжвідомча робоча група з питань прискореного перегляду інструментів державного регулювання господарської діяльності переглянула понад 1300 регуляторних інструментів для бізнесу.

З них 584 рекомендовано спростити, 456 — скасувати. Наразі скасовано вже 352 інструменти держрегулювання.