Курс валют: євро в банках обвалився на 40 копійок

У четвер, 31 липня, на готівковому ринку середній курс долара не змінився у купівлі та подешевшав на 2 копійки у продажу. Євро втратило 40 копійок у купівлі та 20 копійок у продажу.

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Валютний ринок

Середній курс долара в обмінниках не змінився у купівлі та у продажу. Євро втратило 20 копійок у купівлі та 13 копійок у продажу.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 41,45−41,97 грн. Євро купують за 47,60 грн, а продають за 48,50 грн.

За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 41,65−41,71, євро — 48,00−48,42 грн.

Міжбанк відкрився у діапазоні 41,69−41,73 грн/$. Торги євро проходять на рівні 47,77−47,80 грн/євро.

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