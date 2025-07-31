У четвер, 31 липня, на готівковому ринку середній курс долара не змінився у купівлі та подешевшав на 2 копійки у продажу. Євро втратило 40 копійок у купівлі та 20 копійок у продажу.
31 липня 2025, 10:44
Курс валют: євро в банках обвалився на 40 копійок
► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини
Валютний ринок
Середній курс долара в обмінниках не змінився у купівлі та у продажу. Євро втратило 20 копійок у купівлі та 13 копійок у продажу.
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 41,45−41,97 грн. Євро купують за 47,60 грн, а продають за 48,50 грн.
За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 41,65−41,71, євро — 48,00−48,42 грн.
Міжбанк відкрився у діапазоні 41,69−41,73 грн/$. Торги євро проходять на рівні 47,77−47,80 грн/євро.
Підключайтеся до multi Мобільний додаток, який допомагає вигідно обмінювати валюту
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
сторінку переглядають 9 незареєстрованих відвідувачів.
Коментарі