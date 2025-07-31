Dacia Sandero обійшла конкурентів і стала №1 у Європі

Найпопулярнішим легковим автомобілем у Європі (28 країн) в першому півріччі цього року став Dacia Sandero. Про це пише «Укравтопром» з посиланням на JATO.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Майже 129 тис. нових авто цієї моделі було реалізовано на європейських ринках з січня по червень.

Водночас, у порівнянні з аналогічним періодом минулого року, попит на Dacia Sandero зменшився на 11%.

Топ-10 моделей нових авто в Європі