Найпопулярнішим легковим автомобілем у Європі (28 країн) в першому півріччі цього року став Dacia Sandero. Про це пише «Укравтопром» з посиланням на JATO.
31 липня 2025, 9:52
Dacia Sandero обійшла конкурентів і стала №1 у Європі
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Майже 129 тис. нових авто цієї моделі було реалізовано на європейських ринках з січня по червень.
Водночас, у порівнянні з аналогічним періодом минулого року, попит на Dacia Sandero зменшився на 11%.
Топ-10 моделей нових авто в Європі
- Dacia Sandero — 128842 од. (-11%);
- Renault Clio — 122489 од. (+7%);
- Peugeot 208 — 109146 од. (+2%);
- VW T-Roc — 106118 од. (-5%);
- VW Golf — 104162 од. (-17%);
- VW Tiguan — 97508 од. (+28%);
- Dacia Duster — 97188 од. (+9%);
- Peugeot 2008 — 96378 од. (+3%);
- Citroën C3 — 95891 од. (-9%);
- Toyota Yaris Cross — 95513 од. (-5%).
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Джерело: Мінфін
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