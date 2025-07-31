Минулої доби українські захисники ліквідували ще 1070 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 1 053 260 військових. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
31 липня 2025, 8:15
Втрати ворога за 30 липня: 1070 російських окупантів, 1 танк та 209 БПЛА
Втрати ворога
- особового складу — близько 1053260 (+1070) осіб
- танків — 11067 (+1) од
- бойових броньованих машин — 23066 (+1) од
- артилерійських систем — 30911 (+16) од
- РСЗВ — 1451 (+0) од
- засоби ППО — 1203 (+1) од
- літаків — 421 (+0) од
- гелікоптерів — 340 (+0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 48894 (+209)
- крилаті ракети — 3548 (+0)
- кораблі / катери — 28 (+0)
- підводні човни — 1 (+0)
- автомобільна техніка та автоцистерни — 56822 (+68)
- спеціальна техніка — 3935 (+0)
Джерело: Мінфін
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