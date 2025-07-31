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31 липня 2025, 8:51

JPMorgan дозволить купувати крипту за допомогою кредитних карток

Американський банківський гігант JPMorgan у партнерстві з Coinbase дозволив клієнтам поповнювати свої гаманці за допомогою кредитних карток Chase та купувати криптовалюту на біржі, починаючи з осені 2025 року. Про це пише Reuters.

Американський банківський гігант JPMorgan у партнерстві з Coinbase дозволив клієнтам поповнювати свої гаманці за допомогою кредитних карток Chase та купувати криптовалюту на біржі, починаючи з осені 2025 року.
Фото: depositphotos
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Деталі

Раніше традиційні фінансові установи сприймали індустрію цифрових активів з настороженістю, але вона здобула достатню популярність серед споживачів та інвесторів, і тепер до неї входять великі банки.

Від послуг зберігання до покупок, пов'язаних з карткою, фінансові гіганти все частіше пропонують продукти, пов'язані з криптовалютою, та обмірковують нові варіанти використання токенів.

Ринок криптовалют нещодавно досяг оцінки в $4 трильйони і, як очікується, зростатиме далі, оскільки чіткість регуляторних актів на основних ринках, таких як Сполучені Штати, сприятиме їх ширшому впровадженню.

Починаючи з 2026 року, клієнти Chase зможуть обмінювати бонусні бали кредитних карток на USDC, стейблкоїн, прив'язаний до долара США, та безпосередньо прив'язувати свої банківські рахунки до Coinbase для фінансування покупок криптовалюти.

Акції Coinbase зросли на 3% на ранкових торгах після оголошення про партнерство.

Стейблкоїни — це тип токенів, призначений для захисту користувачів від волатильності цін і широко використовується як місток між традиційними фінансами та цифровими активами. Зі зростанням попиту на недорогі миттєві транcакції, стейблкоїни готові до швидкого зростання, оскільки їхнє впровадження поширюється на платежі, торгівлю та нові фінансові платформи.

«Впровадження криптовалют прискориться після ухвалення Закону GENIUS», — йдеться в примітці BCA Research. «Компанії в криптоекосистемі мають гарні можливості отримати вигоду від зростання цифрових активів та зростання цін».

Нагадаємо

  • Раніше цього місяця PNC заявила, що співпрацює з Coinbase, щоб запропонувати клієнтам банку криптовалютну торгівлю.
  • Акції Coinbase зросли приблизно на 50% з початку року, що дало криптовалютній біржі ринкову вартість близько $95 мільярдів після попереднього закриття.
  • Нещодавно компанія забезпечила собі місце в бенчмарк-індексі S&P 500, що стало віхою для галузі.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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