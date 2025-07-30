Одеський порт розраховуватиметься за послуги в євро замість долара

Одеський морський торговельний порт змінює валюту для оплати своїх послуг з долара на євро . Насамперед це нововведення торкнеться буксирування суден до причалів. Про це повідомив виконувач обов'язків директора порту Олексій Мясковський, передає видання «Думська».

► Читайте телеграмм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

«Україна прагне вступити до Євросоюзу, тому базовою валютою тепер буде євро, а не долар. Це вписується в стратегію нашої країни», — пояснив Мясковський.

За його словами, хоча раніше тариф для проводки суден встановлювався у доларах, тепер він змінюється на євро. При цьому сама система обчислення тарифу залишиться незмінною: її основою буде так званий «модуль судна» — добуток довжини, ширини та висоти борту судна, помножений на коефіцієнт порту.

Нові правила оплати набудуть чинності з 1 серпня 2025 року і стосуватимуться всіх іноземних суден, незалежно від компанії-власника.