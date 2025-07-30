До закриття міжбанку курс долара знизився на 12 копійок у купівлі та на 11 копійок у продажу, курс євро впав на 52 копійки у купівлі та продажу.
30 липня 2025, 17:30
Євро обвалився на міжбанку на 52 копійки
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Відкриття 30 липня
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Закриття 30 липня
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Зміни
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41,81/41,84
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41,69/41,73
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12 /11
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48,33/48,35
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47,81/47,83
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52/52
Валютний ринок
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 41,45−41,99 грн. Євро купують за 48,00 грн, а продають за 48,70 грн.
За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 41,65−41,71, євро — 48,20−48,55 грн.
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Джерело: Мінфін
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