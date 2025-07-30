У першому півріччі надходження від плати за землю зросли на 15%

У першому півріччі 2025 року землевласники та орендарі земельних ділянок сплатили до місцевих бюджетів 21,28 млрд грн плати за землю. Це майже на 15 %, або на 2,75 млрд грн більше, ніж за відповідний період минулого року. Про це повідомляє Державна податкова служба України.

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Зазначається, що за січень — червень 2025 року надходження склали 18,53 млрд грн.

Лідери у сплаті податку

Дніпропетровська область — 3,78 млрд грн,

Київ — 3,16 млрд грн,

Одеська область — 1,89 млрд грн,

Львівська область — 1,47 млрд грн.

У податковій нагадали, що плата за землю — обов’язковий платіж у складі податку на майно. Він включає в себе земельний податок або орендну плату за земельні ділянки державної і комунальної власності.

Власники землі та землекористувачі сплачують плату за землю з дня виникнення (державної реєстрації) права власності або права користування земельною ділянкою.

У разі припинення права власності або права користування земельною ділянкою плата за землю сплачується за фактичний період перебування землі у власності або користуванні у поточному році.