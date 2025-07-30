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30 липня 2025, 17:03

У першому півріччі надходження від плати за землю зросли на 15%

У першому півріччі 2025 року землевласники та орендарі земельних ділянок сплатили до місцевих бюджетів 21,28 млрд грн плати за землю. Це майже на 15 %, або на 2,75 млрд грн більше, ніж за відповідний період минулого року. Про це повідомляє Державна податкова служба України.

У першому півріччі 2025 року землевласники та орендарі земельних ділянок сплатили до місцевих бюджетів 21,28 млрд грн плати за землю.
Фото: AI

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Зазначається, що за січень — червень 2025 року надходження склали 18,53 млрд грн.

Лідери у сплаті податку

  • Дніпропетровська область — 3,78 млрд грн,
  • Київ — 3,16 млрд грн,
  • Одеська область — 1,89 млрд грн,
  • Львівська область — 1,47 млрд грн.

У податковій нагадали, що плата за землю — обов’язковий платіж у складі податку на майно. Він включає в себе земельний податок або орендну плату за земельні ділянки державної і комунальної власності.

Власники землі та землекористувачі сплачують плату за землю з дня виникнення (державної реєстрації) права власності або права користування земельною ділянкою.

У разі припинення права власності або права користування земельною ділянкою плата за землю сплачується за фактичний період перебування землі у власності або користуванні у поточному році.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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0
Exba
Exba
30 липня 2025, 17:16
#
Эти нехорошие люди отрубили возможность зайти в электронный кабинет с иностранных айпишников, чтоб можно было посмотреть сумму налога и оплатить. Бумажные квитанции тем более в другое государство не пришлют. Пришлось устанавливать ВПН ради оплаты 100 грн.
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