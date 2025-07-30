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30 липня 2025, 16:02

Еволюція партнерських програм: IB і CPA в одній системі

Модель партнерських програм у сфері онлайн-брокериджу за останні два десятиліття зазнала суттєвих змін, трансформувавшись із простих реферальних схем у складні багаторівневі системи, інтегровані в стратегію зростання компаній. Вивчити сучасні формати IB (Introducing Broker) і CPA (Cost Per Acquisition) можна на прикладі брокера XFINE, який у 2025 році суттєво оновив свій партнерський напрям, зробивши акцент на гнучкість, прозорість і технологічну адаптивність.

Модель партнерських програм у сфері онлайн-брокериджу за останні два десятиліття зазнала суттєвих змін, трансформувавшись із простих реферальних схем у складні багаторівневі системи, інтегровані в стратегію зростання компаній.

Історично модель IB бере початок зі страхового та банківського секторів XIX-XX століть, коли агентів заохочували за залучення клієнтів і подальше обслуговування. У цифрову епоху ця модель стала особливо затребуваною в сегменті онлайн-торгівлі, де брокери, не маючи фізичної присутності в регіонах, активно залучають локальних партнерів для просування своїх послуг. XFINE органічно інтегрувався в цей тренд, вибудовуючи IB-програму як окремий канал партнерського розвитку. Спрощена реєстрація, швидка видача персонального посилання та відсутність складних умов входу дали змогу значно розширити географію залучення. Фактично партнер компанії отримує можливість запустити власний мінібізнес за кілька годин, а вбудовані аналітичні та автоматизовані інструменти роблять процес масштабованим і керованим.

У межах оновленої архітектури використовується триступенева модель Silver, Gold і Platinum. Залежно від активності та торгового обсягу клієнтів, IB-партнер може заробляти до $18 за лот і отримувати до 60% від торгової комісії. Такі показники вважаються одними з найвищих в індустрії. Особлива увага приділяється не лише обсягам торгівлі, а й типам клієнтських рахунків, що дає змогу партнеру самостійно визначати цільову аудиторію, зокрема орієнтуватися на криптотрейдерів або користувачів зі стабільнішими оборотами. Усе це доповнюється технічною підтримкою, доступом до маркетингових матеріалів, лендингів, аналітики та цілодобовим зв’язком із командою брокера.

Цікавим аспектом розвитку партнерської інфраструктури стала технологічна співпраця XFINE із криптовалютною біржею Binance. Це партнерство дало змогу брокеру розпочати розробку нових інструментів розрахунків із партнерами, включаючи смарт-контрактний розподіл винагород і елементи Web3-інтеграції. Зокрема, розглядаються рішення, пов’язані з токенізацією виплат і автоматизацією партнерських операцій. Такий підхід спрямований на підвищення прозорості, зниження ручних ризиків і відповідність очікуванням нової аудиторії, орієнтованої на децентралізовані фінансові механізми.

Доповненням до IB-програми стала оновлена CPA-модель, орієнтована на аффіліатів і вебмайстрів. XFINE пропонує партнерам одноразову виплату за кожного кваліфікованого клієнта залежно від регіону: від 30% до 50% від першого депозиту, але не більше ніж $1,000. Для кваліфікації клієнт має внести депозит протягом 24 годин після реєстрації, здійснити щонайменше 10 угод тривалістю від 60 секунд і забезпечити торговий обсяг не менше двох стандартних лотів за інструментами категорії XAU або валютними парами. Виплата здійснюється після обов’язкового холд-періоду та перевірки якості трафіку, що виключає можливість зловживань і знижує ризик нецільового залучення.

Таким чином, партнерська система XFINE демонструє приклад збалансованого підходу: з одного боку, пропонується гнучка модель довгострокової IB-співпраці, з іншого — можливість отримання швидкого CPA-дохід для тих, хто працює з платним трафіком. Акцент на технічну автоматизацію, аналітичну підтримку та перспективні напрями на кшталт Web3 і смарт-контрактів робить цю модель релевантною як для початківців, так і для досвідчених учасників ринку партнерського маркетингу у фінансовій сфері.

Аналітичний відділ XFINE

Джерело: Мінфін
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