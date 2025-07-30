Українські АЗС посилили податкову дисципліну: надходження до бюджету зросли на 27%

За перші шість місяців 2025 року 48 великих мереж АЗС сплатили до державного бюджету 6,6 млрд грн податків, що на 1,4 млрд грн або 26,9% більше, ніж за аналогічний період 2024 року. Про це повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев у своєму Telegram-каналі.

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Деталі податкових надходжень

Структура податкових надходжень:

ПДВ — 2,6 млрд грн (+0,3 млрд грн або +13%)

ПДФО та військовий збір — 1,6 млрд грн (+0,5 млрд грн або +45,5%)

Податок на прибуток — 1,4 млрд грн (+0,4 млрд грн або +40%)

Акциз — 0,6 млрд грн (+0,1 млрд грн або +20%)

Показовим індикатором детінізації є зростання рівня сплати ПДВ у цих мережах — з 0,78% до 1,16%.

«Це чіткий сигнал про детінізацію та зростання прозорості галузі», — підкреслив Гетманцев.

Попри зростання податкових платежів, обсяги реалізації пального за даними реєстраторів розрахункових операцій (РРО) дещо знизилися і склали 3,6 млрд літрів, що на 0,2 млрд літрів (або 7%) менше, ніж минулого року. Водночас виторг через РРО зріс на 0,9%, досягнувши 182,8 млрд грн.

«Загалом ринок АЗС демонструє позитивні зрушення у податковій дисципліні та прозорості. Це результат системної роботи щодо виведення паливного ринку з тіні», — підсумував голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики.