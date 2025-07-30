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30 липня 2025, 16:28

Українські АЗС посилили податкову дисципліну: надходження до бюджету зросли на 27%

За перші шість місяців 2025 року 48 великих мереж АЗС сплатили до державного бюджету 6,6 млрд грн податків, що на 1,4 млрд грн або 26,9% більше, ніж за аналогічний період 2024 року. Про це повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев у своєму Telegram-каналі.

За перші шість місяців 2025 року 48 великих мереж АЗС сплатили до державного бюджету 6,6 млрд грн податків, що на 1,4 млрд грн або 26,9% більше, ніж за аналогічний період 2024 року.
Фото: pixabay.com

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Деталі податкових надходжень

Структура податкових надходжень:

  • ПДВ — 2,6 млрд грн (+0,3 млрд грн або +13%)
  • ПДФО та військовий збір — 1,6 млрд грн (+0,5 млрд грн або +45,5%)
  • Податок на прибуток — 1,4 млрд грн (+0,4 млрд грн або +40%)
  • Акциз — 0,6 млрд грн (+0,1 млрд грн або +20%)

Показовим індикатором детінізації є зростання рівня сплати ПДВ у цих мережах — з 0,78% до 1,16%.

«Це чіткий сигнал про детінізацію та зростання прозорості галузі», — підкреслив Гетманцев.

Попри зростання податкових платежів, обсяги реалізації пального за даними реєстраторів розрахункових операцій (РРО) дещо знизилися і склали 3,6 млрд літрів, що на 0,2 млрд літрів (або 7%) менше, ніж минулого року. Водночас виторг через РРО зріс на 0,9%, досягнувши 182,8 млрд грн.

«Загалом ринок АЗС демонструє позитивні зрушення у податковій дисципліні та прозорості. Це результат системної роботи щодо виведення паливного ринку з тіні», — підсумував голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
30 липня 2025, 17:00
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А что, в Украине работают АЗС???
Напоминаю —

Ніна Южаніна: 1 березня 2025 року робота всіх АЗС може бути зупинена❗ Причина — з 1 березня можна використовувати тільки РРО, що формують фіскальні чеки за новою формою, затвердженою наказом Мінфіну № 601. Наразі жоден РРО не може бути доопрацьований та оновлений, оскільки Нацбанк, Мінфін та ДПС не затвердили новий протокол передачі інформації від РРО до ДПС з урахуванням нової форми фіскального чеку. Коли затвердять — невідомо, отже з 1 березня АЗС мають або припинити продавати пальне та зачинитись, або будуть працювати з порушенням закону та отримають штраф у розмірі 150% вартості проданого пального. Я неодноразово писала, що терміни можливості видачі фіскальних чеків за старою формою мають бути продовжені (щонайменше на шість місяців).

Так что бензин продают??? И АЗС работают???
Странно!!!
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