Зростання ВВП України прискориться до 2% у другій половині року — прогноз Dragon Capital

Інвестиційна компанія Dragon Capital очікує, що зростання реального ВВП прискориться в другій половині року і за підсумками 2025-го сягне 2%, завдяки відсутності суттєвих дефіцитів електроенергії та руйнувань критичної інфраструктури. Про це повідомила пресслужба Dragon Capital.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Зростання реального ВВП сповільнилось до 0,9% р/р у першому кварталі 2025 року з 2,9% у 2024 році та 5,5% у 2023 році.

Аналітики інвесткомпанії оприлюднили макроекономічний прогноз на 2026 рік, у якому розглянули два варіанти розвитку подій: «тривала війна» та «стійке перемир’я».

Два сценарії

У базовому сценарії тривалої війни активні бойові дії продовжаться принаймні до кінця 2026 року з відновленням масованих атак на критичну інфраструктуру.

За цим сценарієм у 2026 році економіка додасть лише 1,5%, причому головним рушієм стане розвиток оборонно-промислового комплексу, що може збільшити обсяги виробництва до $20 млрд.

Економіку в такому випадку, за прогнозом Dragon Capital, також підтримуватиме стійкий споживчий попит, що підживлюватиметься зростанням номінальних зарплат і сповільненням інфляції.

Сценарій стійкого перемир’я передбачає припинення вогню на початку 2026-го, хоча частина територій залишиться під окупацією.

У разі стійкого перемир’я, згідно з прогнозом Dragon Capital, темпи зростання можуть прискоритися до 5% завдяки поверненню інвестицій, початку відбудови й поверненню частини біженців.

Інфляція, що у червні 2025 року становила 14,3%, до кінця року може знизитися до 9,3%. У 2026 році вона прогнозується на рівні 5,3% у разі тривалої війни та 7,5% — у випадку перемир’я.

Національний банк, за оцінками інвесткомпанії, зможе знизити облікову ставку до 11,5% та 12,5% відповідно. Міжнародні резерви у сценарії війни можуть становити близько $42 млрд, а у разі перемир’я — $45 млрд.

Курс гривні на кінець 2026 року прогнозується на рівні 46 грн за долар у разі війни та 44 грн — у випадку перемир’я.

Чинна програма МВФ завершується у першому кварталі 2027 року та закладає зниження безпекових ризиків наприкінці 2025-го.

Якщо війна триватиме, Dragon Capital прогнозує заміну програми на нову чотирирічну угоду обсягом близько $10 млрд, з яких $2,8 млрд можуть надійти у 2026 році.

Разом з тим, додаткові потреби України у зовнішньому фінансуванні наступного року оцінюються приблизно у $8 млрд за умови, що партнери й надалі забезпечуватимуть достатні постачання зброї.

Аналітики Dragon Capital наголошують, що головним викликом для України у 2026 році залишатиметься забезпечення достатнього зовнішнього фінансування, а також підвищення ефективності використання бюджетних ресурсів і розширення податкової бази.