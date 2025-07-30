Зростання ВВП України прискориться до 2% у другій половині року — прогноз Dragon Capital

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
30 липня 2025, 15:43

Зростання ВВП України прискориться до 2% у другій половині року — прогноз Dragon Capital

Інвестиційна компанія Dragon Capital очікує, що зростання реального ВВП прискориться в другій половині року і за підсумками 2025-го сягне 2%, завдяки відсутності суттєвих дефіцитів електроенергії та руйнувань критичної інфраструктури. Про це повідомила пресслужба Dragon Capital.

Інвестиційна компанія Dragon Capital очікує, що зростання реального ВВП прискориться в другій половині року і за підсумками 2025-го сягне 2%, завдяки відсутності суттєвих дефіцитів електроенергії та руйнувань критичної інфраструктури.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Зростання реального ВВП сповільнилось до 0,9% р/р у першому кварталі 2025 року з 2,9% у 2024 році та 5,5% у 2023 році.

Аналітики інвесткомпанії оприлюднили макроекономічний прогноз на 2026 рік, у якому розглянули два варіанти розвитку подій: «тривала війна» та «стійке перемир’я».

Два сценарії

У базовому сценарії тривалої війни активні бойові дії продовжаться принаймні до кінця 2026 року з відновленням масованих атак на критичну інфраструктуру.

За цим сценарієм у 2026 році економіка додасть лише 1,5%, причому головним рушієм стане розвиток оборонно-промислового комплексу, що може збільшити обсяги виробництва до $20 млрд.

Економіку в такому випадку, за прогнозом Dragon Capital, також підтримуватиме стійкий споживчий попит, що підживлюватиметься зростанням номінальних зарплат і сповільненням інфляції.

Сценарій стійкого перемир’я передбачає припинення вогню на початку 2026-го, хоча частина територій залишиться під окупацією.

У разі стійкого перемир’я, згідно з прогнозом Dragon Capital, темпи зростання можуть прискоритися до 5% завдяки поверненню інвестицій, початку відбудови й поверненню частини біженців.

Інфляція, що у червні 2025 року становила 14,3%, до кінця року може знизитися до 9,3%. У 2026 році вона прогнозується на рівні 5,3% у разі тривалої війни та 7,5% — у випадку перемир’я.

Національний банк, за оцінками інвесткомпанії, зможе знизити облікову ставку до 11,5% та 12,5% відповідно. Міжнародні резерви у сценарії війни можуть становити близько $42 млрд, а у разі перемир’я — $45 млрд.

Курс гривні на кінець 2026 року прогнозується на рівні 46 грн за долар у разі війни та 44 грн — у випадку перемир’я.

Чинна програма МВФ завершується у першому кварталі 2027 року та закладає зниження безпекових ризиків наприкінці 2025-го.

Якщо війна триватиме, Dragon Capital прогнозує заміну програми на нову чотирирічну угоду обсягом близько $10 млрд, з яких $2,8 млрд можуть надійти у 2026 році.

Разом з тим, додаткові потреби України у зовнішньому фінансуванні наступного року оцінюються приблизно у $8 млрд за умови, що партнери й надалі забезпечуватимуть достатні постачання зброї.

Аналітики Dragon Capital наголошують, що головним викликом для України у 2026 році залишатиметься забезпечення достатнього зовнішнього фінансування, а також підвищення ефективності використання бюджетних ресурсів і розширення податкової бази.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами