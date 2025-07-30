Вибір українців: Рейтинг найпопулярніших гібридних авто першого півріччя

Фахівці Інституту досліджень авторинку проаналізували дані за перше півріччя 2025 року та визначили по 10 найпопулярніших моделей гібридних авто (HEV та PHEV разом) у трьох сегментах: внутрішній ринок, імпорт вживаних авто та продажі нових легковиків. Про це йдеться в аналітиці від Інституту досліджень авторинку.

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Внутрішній ринок

Згідно з дослідженням, на внутрішньому ринку частка гібридів становить лише 2%.

Лідирує тут Toyota RAV4 — 949 перепродажів за шість місяців. Високі позиції утримує також Toyota Camry, Ford Fusion (Hybrid + Energi) і класичний гібрид Prius.

Також у десятці Chevrolet Volt, Ford C-Max, Audi Q8 та Volvo XC90

Імпорт вживаних авто

У сегменті вживаних авто, що прибули із-за кордону, список очолює Toyota Prius. З невеликим відривом за цією моделлю Ford Fusion, американська версія Mondeo, який може бути як самозарядним гібридом HEV (версія Hybryd), так і гібридом з підзарядкою від зовнішнього джерела, що дає автономний хід близько 30−40 км (версія Energi). Також зростає попит на KIA Niro і Ford Escape.

Частка легковиків з гібридною силовою установкою вища, ніж на внутрішньому ринку, й складає 4,8% за підсумками перших шести місяців 2025 року.

Нові гібриди

На відміну від ринку вживаних авто, тут гібриди займають солідну частку 26,5% — тобто понад чверть усіх нових легковиків, які продаються в Україні.

Серед моделей пальму першості утримує Toyota RAV4 з показником 1647 нових реєстрацій. Це абсолютний лідер гібридного сегмента в Україні. Далі — з великим відривом — ідуть Nissan Qashqai, Audi Q8 та компактніший Toyota Yaris Cross.

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