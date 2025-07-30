Втрати бюджету від тіньового ринку зерна скоротилися до 3 мільярдів гривень на рік — Гетманцев

Щорічні втрати державного бюджету України через тіньові операції з зерном значно зменшилися, становлячи тепер близько 3 млрд грн. Про це повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев у своєму Telegram-каналі.

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За його словами, раніше держава щороку втрачала до 8 млрд грн через нелегальний обіг зерна. Це значне скорочення тіньової частки ринку стало можливим завдяки комплексу заходів. Серед них Гетманцев виділив:

реформу ринку землі,

ухвалення антиофшорного законодавства,

запровадження обов’язкової реєстрації експортерів як платників ПДВ,

режим експортного забезпечення,

посилення контролю за трансфертним ціноутворенням.

Податкові надходження від зернового експорту

Гетманцев також зазначив позитивну динаміку податкових надходжень від зернового експорту. У 2024 році вони зросли на 3,6 млрд грн, з яких 2 млрд грн припало на ПДВ. У першому півріччі 2025 року зростання склало вже 8,6 млрд грн, зокрема 1,6 млрд грн ПДВ та 0,5 млрд грн податку на прибуток.