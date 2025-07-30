Щорічні втрати державного бюджету України через тіньові операції з зерном значно зменшилися, становлячи тепер близько 3 млрд грн. Про це повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев у своєму Telegram-каналі.
30 липня 2025, 14:43
Втрати бюджету від тіньового ринку зерна скоротилися до 3 мільярдів гривень на рік — Гетманцев
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За його словами, раніше держава щороку втрачала до 8 млрд грн через нелегальний обіг зерна. Це значне скорочення тіньової частки ринку стало можливим завдяки комплексу заходів. Серед них Гетманцев виділив:
- реформу ринку землі,
- ухвалення антиофшорного законодавства,
- запровадження обов’язкової реєстрації експортерів як платників ПДВ,
- режим експортного забезпечення,
- посилення контролю за трансфертним ціноутворенням.
Податкові надходження від зернового експорту
Гетманцев також зазначив позитивну динаміку податкових надходжень від зернового експорту. У 2024 році вони зросли на 3,6 млрд грн, з яких 2 млрд грн припало на ПДВ. У першому півріччі 2025 року зростання склало вже 8,6 млрд грн, зокрема 1,6 млрд грн ПДВ та 0,5 млрд грн податку на прибуток.
Джерело: Мінфін
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