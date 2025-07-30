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30 липня 2025, 14:20

50$ сьогодні, Lambo до 2026 року? Що XYZVerse, JASMY та SUI можуть принести під час буму

Перетворити скромну купюру в гаманці на багатство, яке змінить життя, сьогодні здається сміливим, але можливим. Три маловідомі токени, XYZVerse, JASMY і SUI, лежать в основі цієї обіцянки. Кожен з них має нові технологічні перспективи, обмежену пропозицію і зростаючу базу шанувальників. Імпульс набирає обертів. Цифри натякають на майбутнє, яке виходить за межі простого прибутку. Деталі, що стоять за цим ажіотажем, починаються тут. Читайте далі, щоб дізнатися більше.

Перетворити скромну купюру в гаманці на багатство, яке змінить життя, сьогодні здається сміливим, але можливим.

XYZVerse встановлює новий тренд. Чи може це бути наступна мем-монета, яка зросте в 50 разів?

Ажіотаж навколо XYZVerse реальний. Як перший в історії токен для всіх видів спорту, він збирається побити рекорди в сфері мем-монет, націлившись на 50-кратне зростання після запуску.

Поточний передпродаж дає першим інвесторам можливість придбати токени $XYZ за значно зниженою ціною, значно нижчою за очікувану ціну лістингу.

Оптимістичний настрій щодо $XYZ

XYZVerse вже представлений на CoinMarketCap, де спільнота продемонструвала сильний оптимістичний настрій щодо цієї монети: 95% голосуючих очікують зростання $XYZ.

XYZ також привернув увагу авторитетних криптоінфлюенсерів. DanjoCapitalMaster, який має майже 800 000 підписників, нещодавно висловив свою підтримку проєкту, назвавши XYZVerse «можливістю для стрімкого зростання».

Більше, ніж просто мем-монета

На відміну від більшості мем-монет, які їдуть на хвилі трендів без особливого змісту, XYZVerse встановлює новий тренд. Він поєднує енергійний світ спорту з вірусною природою мем-культури. І це працює. Передпродаж проходить швидко, і перші покупці зафіксували токени за ціною, яка, на думку деяких, є лише часткою їхньої майбутньої вартості.

Наразі XYZVerse все ще перебуває на стадії передпродажу, але попит високий. Ціна вже піднялася з 0,0001 долара на етапі 1 до 0,005 долара на етапі 13, а загалом вже зібрано понад 15 мільйонів доларів. Інвестори, які встигли вступити в проект на ранній стадії, отримали значну знижку, а з цільовою ціною 0,1 долара ці цифри привертають увагу людей.

Ще є час приєднатися до початку передпродажу

Крім простого ажіотажу, XYZVerse має структуровану модель токеноміки, спрямовану на довгострокову стійкість. 15% виділено на ліквідність для створення міцної ринкової основи. Щоб винагородити свою спільноту за допомогою айрдропів і бонусів, команда відклала 10% від загального обсягу. Більш того, значна частина (17,13%) призначена для дефляційного спалювання, що з часом може зменшити пропозицію і стимулювати попит на $XYZ.

Проект, керований спільнотою, з великими планами

Одне з того, що вирізняє XYZVerse, — це те, як він залучає свою спільноту. Нещодавно команда запустила програму Ambassador, яка дає користувачам можливість заробляти безкоштовні токени, підтримуючи проект. І це лише початок — вже ведуться переговори з відомими спортсменами, які допоможуть підвищити впізнаваність проекту.

Нещодавнє партнерство з децентралізованою букмекерською конторою bookmaker.XYZ підкреслює прагнення XYZVerse розширити свою корисність. Це великий крок, який дає спільноті щось, що можна реально використовувати.

В рамках угоди власники $XYZ отримують спеціальний бонус на свою першу ставку — приємний бонус, який додає додаткову цінність лише за те, що ви є частиною екосистеми.

Чи може XYZVerse стати наступною великою мем-монетою?

Завдяки швидко зростаючому передпродажу, сильній спільноті та амбітному плану розвитку, XYZVerse має всі складові проекту з серйозним потенціалом. Хоча криптовалютний ринок завжди непередбачуваний, багато інвесторів бачать у цьому можливість рано вступити в щось велике. Передпродаж не триватиме вічно, тож якщо ви зацікавлені, саме зараз час придивитися до цього проекту.

Приєднуйтесь до XYZVerse, наступної можливості для стрімкого злету

Sui (SUI)

Джерело: TradingView

Sui торгується в діапазоні від 3,75 до 4,67 доларів після незначного зростання на 0,7% за останні 7 днів. Найбільш важливою подією є стрибок на 42% за останній місяць, який підняв 6-місячний показник до скромних 7,8%. Трейдери зараз задаються питанням, чи протримається цей ажіотаж, чи графік почав охолоджуватися.

10-денна ковзна середня на рівні 3,95 долара знаходиться трохи нижче 100-денної на рівні 4,07 долара, що свідчить про рівновагу на ринку. RSI на рівні 43 схиляється до перепроданості, а стохастичний індикатор на рівні 68 вказує на те, що покупці випробовують ринок. Показник MACD залишається трохи негативним, тому бикам доведеться попрацювати, перш ніж імпульс зміниться.

Явний прорив рівня 5,00 доларів означатиме швидкий стрибок на 7% від верхньої межі сьогоднішнього діапазону і може спричинити стрибок до наступної межі в 5,91 долара, що на 25% вище. Якщо покупці зупиняться, гравітація спочатку вкаже на 3,18 долара, що приблизно на 15% нижче мінімального значення діапазону, а 2,27 долара, що на 40% нижче, буде найнижчою межею.

JasmyCoin (JASMY)

Джерело: TradingView

JASMY переживає справжні гірки. За останні 7 днів він впав майже на 12%, знищивши ажіотаж минулого тижня. Якщо подивитися на 30 днів, то токен все ще зростає приблизно на 28%. Якщо розтягнути графік до 6 місяців, то він стає червоним із падінням на 31%. Неоднозначні результати змушують трейдерів гадати.

Зараз ціна коливається між 0,0156 і 0,0201. 10-денна середня знаходиться біля 0,0165, а 100-денна — близько 0,0171, що свідчить про невеликий розрив між короткостроковими та довгостроковими трендами. RSI на рівні 55 вказує на нейтральний імпульс, тоді як високий стохастичний показник 85 вказує на перекупленість ринку. MACD є дещо негативним, що стримує будь-які швидкі оптимістичні прогнози.

Якщо покупці проб'ють перший опір на рівні 0,0226, JASMY може стрімко зрости до 0,0271, що на 35% вище від сьогоднішнього нижнього діапазону. Нездатність утриматися вище 0,0136 відкриває шлях до 0,0090, що приблизно на 40% нижче верхньої межі поточного діапазону. Напрямок залежить від того, чи зможе зростання минулого місяця пересилити тижневе зниження.

Висновок

XYZVerse, SUI та JASMY здаються готовими до вибухового зростання, але спортивна мем-сила XYZVerse, що націлена на прибуток, робить його винятковим шляхом до прибутків, які змінять життя.

Більше інформації про XYZVerse (XYZ) ви можете знайти тут:

xyzverse.io

t.me/xyzverse

Джерело: Мінфін
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