НБУ: За перше півріччя обсяги касових оборотів банків зросли на 9% (інфографіка)

Обсяг надходжень готівки до кас банків за січень-червень 2025 року становив 1 427,8 млрд грн. Це на 9,2% більше порівняно з аналогічним періодом 2024 року, повідомляє пресслужба Національного банку.

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Видача готівки з кас банків за перше півріччя 2025 року також збільшилася (на 9,7%) та становила 1 473,7 млрд грн.

Регулятор зазначив, що збільшення обсягів надходження готівки зумовлено позитивною економічною активністю, якій сприяли, зокрема, підвищення заробітної плати та соціальних виплат населенню, стійкий споживчий попит на товари та послуги.

Водночас на збільшення обсягів видач готівкової гривні з кас банків вплинули, зокрема, ризики, пов’язані з поглибленням невизначеності щодо тривалості війни на тлі посилення інтенсивності повітряних атак, що спонукало громадян сформувати певний запас готівки.

НБУ також додав, що обсяги касових оборотів банків (як за надходженнями, так і видачею) за перше півріччя 2025 року перевищують у середньому майже на 25% показники першого півріччя довоєнного 2021 року, що свідчить про поступове відновлення економіки, попри виклики війни.

Найбільші обсяги готівки з кас

Найбільші обсяги готівки з кас у першому півріччі 2025 року банки традиційно видавали (% від загального обсягу видатків):

за операціями клієнтів із використанням платіжних карток (85,0% від загального обсягу видатків);

для придбання іноземної валюти в клієнтів (5,2% від загального обсягу видатків);

для підкріплення операторів поштового зв’язку (3,4% від загального обсягу видатків).

Найбільші джерела надходжень готівки до кас

Найбільшими джерелами надходжень готівки до кас банків були (% від загального обсягу надходжень):