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30 липня 2025, 13:52

Revolut вивчає можливість купівлі банку у США

Британська фінтех-компанія Revolut планує купити американську кредитну установу для швидкого отримання банківської ліцензії в США, повідомляє Financial Times.

Британська фінтех-компанія Revolut планує купити американську кредитну установу для швидкого отримання банківської ліцензії в США, повідомляє Financial Times.► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новиниТакий крок дозволив би компанії розширити кредитну діяльність на американському ринку, зазначає видання з посиланням на джерела, знайомі із ситуацією.
Фото: depositphotos

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Такий крок дозволив би компанії розширити кредитну діяльність на американському ринку, зазначає видання з посиланням на джерела, знайомі із ситуацією. Revolut відмовився від коментарів.

Придбання банку з національною ліцензією дасть Revolut можливість швидше розвиватися у США порівняно із самостійною подачею заявки на отримання дозволів, пояснюють співрозмовники Financial Times.

Компанія розглядає купівлю недорогого банку, який уже має відповідні ліцензії на території країни. Раніше компанія повідомила про початок процесу купівлі Banco Cetelem в Аргентині.

Revolut входить до європейських фінтех-компаній, які хочуть вийти на американський ринок. Великий ринок США відкриває доступ до нових клієнтів і потенційно значних депозитів в умовах, коли багато британських фінтехів нарощують клієнтську базу повільніше, ніж раніше, підкреслює видання.

Остаточного рішення про купівлю американського банку компанія поки що не прийняла, уточнює інше джерело газети. Альтернативним варіантом залишається самостійне подання заявки на отримання банківської ліцензії без поглинання діючої установи.

Дерегулюючий порядок денний президента США Дональда Трампа створив враження, що Управління валютного контролю прискорить процес видачі банківських ліцензій, додає співрозмовник. Revolut має 60 млн клієнтів по всьому світу, а компанія обговорює угоду на $1 млрд з оцінкою в $65 млрд.

Нагадаємо

Revolut був заснований у 2015 році Миколою Сторонським та Владом Яценком. Revolut обслуговує понад 60 млн клієнтів по всьому світу, компанія була оцінена в $45 млрд влітку 2024 року.

За підсумками 2024 року Revolut більш ніж подвоїв прибуток, вперше перевищивши позначку 1 млрд фунтів стерлінгів до оподаткування.

Виручка збільшилася на 72%, до 3,1 млрд фунтів стерлінгів, а чистий прибуток досяг 790 млн фунтів стерлінгів, що відповідає рентабельності 26% — проти 19% роком раніше. Клієнтська база фінтеху зросла на 38% (+15 млн клієнтів), до 52,5 млн осіб, а загальний обсяг клієнтських коштів збільшився на 66%, до 30 млрд фунтів стерлінгів.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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