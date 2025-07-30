Банки у травні видали 599 іпотечних кредитів на понад 1 мільярд гривень

У травні 2025 року банки України видали 599 іпотечних кредитів на загальну суму 1,1 млрд грн. Про це свідчать дані щомісячного Опитування банків про іпотечне кредитування, повідомляє пресслужба НБУ .

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Що відбувається з іпотечним кредитуванням

352 кредити на 639,6 млн грн надано на первинному ринку нерухомості, з них 106 на 187,2 млн грн — під заставу майнових прав на майбутнє нерухоме майно;

247 кредитів на 451,1 млн грн надано на вторинному ринку нерухомості;

середньозважена ефективна ставка становила 8% річних на первинному ринку та 10% на вторинному ринку;

частка непрацюючих кредитів зберігається на рівні 15%.

Де видано найбільше

У регіональному розрізі найбільше іпотечних кредитів у травні видано:

у Київській області (212 договорів на загальну суму 371,3 млн грн, або 34% від загального обсягу);

у місті Києві (119 договорів на 259,3 млн грн);

у Львівській області (39 договорів на 76,6 млн грн);

в Івано-Франківській області (28 договорів на 47,7 млн грн);

у Дніпропетровській області (23 договори на 42,8 млн грн).

Опитування

Під час опитування відповіді надали 39 банків із часткою понад 95% від загального валового іпотечного портфеля, з яких про видачу нових іпотечних кредитів поінформували 12 банків.

Регулятор нагадав, що Рада з фінансової стабільності схвалила Стратегію з розвитку іпотечного кредитування, спрямовану на розвиток ринкових механізмів у цьому сегменті ринку з метою підвищення доступності житла.