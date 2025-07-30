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30 липня 2025, 13:34

Банки у травні видали 599 іпотечних кредитів на понад 1 мільярд гривень

У травні 2025 року банки України видали 599 іпотечних кредитів на загальну суму 1,1 млрд грн. Про це свідчать дані щомісячного Опитування банків про іпотечне кредитування, повідомляє пресслужба НБУ.

У травні 2025 року банки України видали 599 іпотечних кредитів на загальну суму 1,1 млрд грн.
Фото: pixabay.com

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Що відбувається з іпотечним кредитуванням

  • 352 кредити на 639,6 млн грн надано на первинному ринку нерухомості, з них 106 на 187,2 млн грн — під заставу майнових прав на майбутнє нерухоме майно;
  • 247 кредитів на 451,1 млн грн надано на вторинному ринку нерухомості;
  • середньозважена ефективна ставка становила 8% річних на первинному ринку та 10% на вторинному ринку;
  • частка непрацюючих кредитів зберігається на рівні 15%.

Де видано найбільше

У регіональному розрізі найбільше іпотечних кредитів у травні видано:

  • у Київській області (212 договорів на загальну суму 371,3 млн грн, або 34% від загального обсягу);
  • у місті Києві (119 договорів на 259,3 млн грн);
  • у Львівській області (39 договорів на 76,6 млн грн);
  • в Івано-Франківській області (28 договорів на 47,7 млн грн);
  • у Дніпропетровській області (23 договори на 42,8 млн грн).

Опитування

Під час опитування відповіді надали 39 банків із часткою понад 95% від загального валового іпотечного портфеля, з яких про видачу нових іпотечних кредитів поінформували 12 банків.

Регулятор нагадав, що Рада з фінансової стабільності схвалила Стратегію з розвитку іпотечного кредитування, спрямовану на розвиток ринкових механізмів у цьому сегменті ринку з метою підвищення доступності житла.

Підбір кредитів готівкою в усіх банках і МФО України

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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HappyInterest
HappyInterest
30 липня 2025, 16:46
#
Ну и ну. типа 40 млн лодей, но по факту думаю 20 млн.
єто примерно 7млн семей. на 7 млн семей 600 ипотечных кредитов, за год 7000.
или «все денежные» или «все плохо»
думаю ответ очевиден)))
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