У травні 2025 року банки України видали 599 іпотечних кредитів на загальну суму 1,1 млрд грн. Про це свідчать дані щомісячного Опитування банків про іпотечне кредитування, повідомляє пресслужба НБУ.
30 липня 2025, 13:34
Банки у травні видали 599 іпотечних кредитів на понад 1 мільярд гривень
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Що відбувається з іпотечним кредитуванням
- 352 кредити на 639,6 млн грн надано на первинному ринку нерухомості, з них 106 на 187,2 млн грн — під заставу майнових прав на майбутнє нерухоме майно;
- 247 кредитів на 451,1 млн грн надано на вторинному ринку нерухомості;
- середньозважена ефективна ставка становила 8% річних на первинному ринку та 10% на вторинному ринку;
- частка непрацюючих кредитів зберігається на рівні 15%.
Де видано найбільше
У регіональному розрізі найбільше іпотечних кредитів у травні видано:
- у Київській області (212 договорів на загальну суму 371,3 млн грн, або 34% від загального обсягу);
- у місті Києві (119 договорів на 259,3 млн грн);
- у Львівській області (39 договорів на 76,6 млн грн);
- в Івано-Франківській області (28 договорів на 47,7 млн грн);
- у Дніпропетровській області (23 договори на 42,8 млн грн).
Опитування
Під час опитування відповіді надали 39 банків із часткою понад 95% від загального валового іпотечного портфеля, з яких про видачу нових іпотечних кредитів поінформували 12 банків.
Регулятор нагадав, що Рада з фінансової стабільності схвалила Стратегію з розвитку іпотечного кредитування, спрямовану на розвиток ринкових механізмів у цьому сегменті ринку з метою підвищення доступності житла.
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Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1
єто примерно 7млн семей. на 7 млн семей 600 ипотечных кредитов, за год 7000.
или «все денежные» или «все плохо»
думаю ответ очевиден)))