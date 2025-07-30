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30 липня 2025, 12:30

Держстат зобов'язав ФОПів подати звітність за три роки: деталі

Більшість фізичних осіб-підприємців (ФОП) не залучені до державних статистичних спостережень і, відповідно, не подають звітність. Водночас частина ФОПів зобов'язані її подати. Про це йдеться у повідомленні Держстату.

Більшість фізичних осіб-підприємців (ФОП) не залучені до державних статистичних спостережень і, відповідно, не подають звітність.
Фото: depositphotos

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«Якщо ви здійснюєте окремі види діяльності та отримали відповідну форму в „Кабінеті респондента“ або повідомлення від органів державної статистики, то це означає, що вас включено до переліку респондентів і звітність потрібно подати у визначений строк», — йдеться в повідомленні.

Якщо ці ФОПи не подавали звітність за минулі періоди (у 2022−2025 роках), тепер її необхідно подати протягом трьох місяців (до 5 жовтня 2025 року).

Хто має подати звітність

Це залежить від виду діяльності (відповідно до Класифікації видів економічної діяльності (КВЕД)), а також включення до респондентів конкретного статистичного спостереження. На сьогодні звітність подають ФОП, які здійснюють такі види діяльності:

  • Промислове виробництво. Форма 1-П (місячна) «Звіт про виробництво промислової продукції за видами» (не пізніше 10-го числа місяця, наступного за звітним)
  • Пасажирські автомобільні перевезення. Форма 51-пас (2 рази на рік) «Обстеження фізичної особи-підприємця, що здійснює пасажирські автоперевезення на маршруті» (не пізніше 25 травня, не пізніше 25 листопада)
  • Вантажні автомобільні перевезення. Форма 51-вант (2 рази на рік) «Обстеження фізичної особи-підприємця, що здійснює вантажні автомобільні перевезення на комерційній основі» (не пізніше 25 квітня, не пізніше 25 жовтня)

Як перевірити, чи потрібно звітувати

  • Увійдіть або зареєструйтеся в «Кабінеті респондента» за допомогою КЕП (кваліфікованого електронного підпису).
  • Якщо ви залучені до спостереження — буде відображено перелік форм і строки подання.
  • Якщо зазначено, що ви не залучені — статистичну звітність подавати не потрібно.

Як подати звітність

  • Скористатися онлайн-сервісом «Кабінет респондента».
  • Через вже обране програмне забезпечення.

Нагадаємо

Верховна Рада ухвалила закон, за яким українські підприємці, підприємства, установи та організації знову зобов’язані подавати статистичну та фінансову звітність до органів державної статистики. Підприємства, які не подавали звітність у період дії воєнного стану, мають 3 місяці для подачі звітів за увесь період неподання.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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