Курс валют: євро та долар в банках подешевшали

У середу, 30 липня, на готівковому ринку середній курс долара втратив 5 копійок у купівлі та 2 копійки у продажу. Євро втратило 23 копійки у купівлі та у продажу.

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Валютний ринок

Середній курс долара в обмінниках втратив 13 копійок у купівлі та 3 копійки у продажу. Євро втратило 6 копійок у купівлі та 15 копійок у продажу.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 41,45−41,97 грн. Євро купують за 48,02 грн, а продають за 48,72 грн.

За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 41,65−41,72, євро — 48,45−48,65 грн.

Міжбанк відкрився у діапазоні 41,81−41,84 грн/$. Торги євро проходять на рівні 48,33−48,35 грн/євро.

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