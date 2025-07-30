За підсумками першого півріччя 2025 р. найбільшими регіональними ринками нових легкових авто в Україні були: місто Київ, Київська, Дніпропетровська, Одеська та Харківська області, повідомляє Укравтопром.
30 липня 2025, 11:16
Де українці купують найбільше нових авто: названо топ-регіони 2025 року
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Скільки придбали авто
- За цей період кияни придбали — 11 тис. нових легкових авто.
- На Київщині було зареєстровано — 3090 од.
- Мешканці Дніпропетровщини купили — 2766 од.
- В Одеській обл. — 1835 од.
- На Харківщині — 1733 од.
На всіх цих ринках бестселером був компактний кросовер Renault Duster.
Найбільші показники з реєстрації ввезених з-за кордону вживаних легковиків продемонстрували:
- Львівська обл. — 13457 од.;
- м.Київ — 10061 од.;
- Київська обл. — 8200 од.;
- Дніпропетровська обл. — 6686 од.;
- Рівненська обл. — 6448 од.
Найпопулярнішим вживаним автомобілем з-за кордону на ринках Київської, Дніпропетровської та Рівненської областей був VW Golf. У столиці частіше обирали електромобіль Tesla Model Y. А на Львівщині першість віддали Audi Q5.
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Джерело: Мінфін
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