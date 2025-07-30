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30 липня 2025, 10:49

У США зафіксовано різке зростання прострочок платежів за кредитними картками серед забезпечених громадян

У США зафіксовано різке зростання прострочок платежів за кредитними картками та автокредитами серед забезпечених громадян, які заробляють від $150 тисяч на рік. За даними кредитного бюро VantageScore, протягом останніх двох років частка таких боржників збільшилася майже на 20%, повідомляє Bloomberg.

У США зафіксовано різке зростання прострочок платежів за кредитними картками та автокредитами серед забезпечених громадян, які заробляють від $150 тисяч на рік.
Фото: depositphotos

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Дослідження Федерального резервного банку Сент-Луїса підтверджує цю тенденцію: за останній рік у найбільш забезпечених районах відсоток прострочок за кредитками зріс удвічі швидше, ніж у найменш благополучних.

Експерти пов'язують це з тим, що відбувається з політикою ФРС, яка зберігає високі відсоткові ставки для боротьби з інфляцією, а також із завершенням програм відстрочення виплат за студентськими позиками, введеними під час пандемії.

«Фінансовий стрес помітний як у сім'ях із низьким, так і високим доходом. Керувати боргами стає все важче», — зазначив головний економіст Moody's Analytics Марк Занді.

На тлі уповільнення на ринку праці, що особливо торкнулося високооплачуваних співробітників, деякі родини зіткнулися з відчутним падінням доходів. Наприклад, родина Крістофера Лоутона з Флориди накопичила заборгованість у $50 тисяч після того, як подружжя втратило роботу у 2023 році. Хоча згодом вони знайшли нову роботу, їхній річний дохід скоротився на $40 тисяч, що призвело до постійних затримок кредитів та необхідності економити на повсякденних витратах.

«Це було відчуття поразки — раніше ми могли оплачувати всі свої витрати», — сказав Лоутон. «А тепер ми буквально грали в рулетку з чековою книжкою, вибираючи, що зможемо сплатити кожні пару тижнів».

Аналогічні проблеми виникли й в інших родинах. Бадрі Тіварі, який переїхав з дружиною до Фінікса у 2023 році, придбав будинок, розраховуючи незабаром рефінансувати іпотеку при зниженні ставок. Однак очікування не справдилися, і зараз сім'я змушена жорстко контролювати витрати та відмовлятися від покупок у кредит.

Складнощі виникли через те, що постпандемічна модель економічного зростання США багато в чому грунтувалася на великих покупках, здійснюваних забезпеченими громадянами, включаючи нерухомість, автомобілі та відпочинок. Тепер, за даними Bloomberg, ця модель опинилася під загрозою: у першому кварталі 2025 споживчі витрати стали найнижчими з початку пандемії, а квітень і травень продемонстрували подальше скорочення витрат на дозвілля та подорожі.

При цьому, як зазначає агентство, можливості для зростання доходів у США обмежені: найм у високооплачуваних галузях практично заморожений, а можливість знайти нову роботу із зарплатою від $100 тисяч на рік наблизилася до історичного мінімуму.

За словами економіста Федерального резервного банку Сент-Луїса Хуана Санчеса, поточна ситуація робить економіку вразливішою до нових потрясінь, оскільки люди вже не мають достатнього доступу до кредитів для згладжування кризових періодів.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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