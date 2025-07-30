Минулої доби українські захисники ліквідували ще 890 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 1 052 190 військових. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
30 липня 2025, 8:14
Втрати ворога за 29 липня: 890 російських окупантів, 1 танк та 100 БПЛА
Втрати ворога
- особового складу — близько 1052190 (+890) осіб
- танків — 11066 (+1) од
- бойових броньованих машин — 23065 (+1) од
- артилерійських систем — 30895 (+30) од
- РСЗВ — 1451 (+0) од
- засоби ППО — 1202 (+0) од
- літаків — 421 (+0) од
- гелікоптерів — 340 (+0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 48685 (+100)
- крилаті ракети — 3548 (+0)
- кораблі / катери — 28 (+0)
- підводні човни — 1 (+0)
- автомобільна техніка та автоцистерни — 56754 (+67)
- спеціальна техніка — 3935 (+0)
Джерело: Мінфін
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