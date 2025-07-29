Міністерство фінансів 29 липня на аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) залучило до державного бюджету 15,66 млрд грн, що на 1,35 млрд грн менше, ніж минулого тижня — 17,01 млрд грн. Про це свідчать дані міністерства.
29 липня 2025, 18:07
Мінфін залучив понад 15 мільярдів від продажу облігацій
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Що пропонували інвесторам
Міністерство фінансів традиційно запропонувало інвесторам гривневі військові облігації:
- 4,90 млрд грн під 16,34% з погашенням 16 вересня 2026 року (минулого тижня середньозважений рівень дохідності був 16,35%);
- 702,17 млн грн під 17,10% з погашенням 10 березня 2027 року (минулого тижня середньозважений рівень дохідності був 17,10%);
- 1,02 млрд грн під 17,80% з погашенням 27 вересня 2028 року (минулого тижня середньозважений рівень дохідності був 17,77%);
В іноземній валюті:
- $216,03 млн під 4,17% з погашенням 4 лютого 2027 року (первинне розміщення).
Про військові облігації
Військові облігації — це інвестиційний інструмент підтримки державного бюджету, доступний для громадян, бізнесу та іноземних інвесторів.
Кошти від облігацій, залучені до державного бюджету України, використовуються на безперебійне забезпечення фінансових потреб держави в умовах воєнного стану — соціальні та оборонні.
Щовівторка Мінфін проводить аукціони з продажу військових ОВДП. Оголошення та результати аукціонів публікуються тут.
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Джерело: Мінфін
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