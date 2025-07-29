Месенджер Bitchat, що працює без інтернету, з'явився в App Store

Засновник Twitter Джек Дорсі запустив новий месенджер Bitchat, головною особливістю якого є здатність працювати без підключення до Wi-Fi або мобільних мереж. Застосунок вже доступний в App Store. Про це пише Engadget.

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Як працює Bitchat

В основі роботи Bitchat лежить технологія Bluetooth. Вона дозволяє пристроям, що знаходяться поблизу (в радіусі близько 30 метрів), створювати локалізовані кластери для обміну повідомленнями.

Смартфони виступають у ролі ретрансляторів, передаючи повідомлення від одного пристрою до іншого. Така технологія може бути особливо корисною в надзвичайних ситуаціях, віддалених районах або під час відключень інтернету.

Фокус на анонімності та приватності

Bitchat є повністю децентралізованим і робить ставку на максимальну конфіденційність:

Без реєстрації: Застосунок не вимагає номера телефону, електронної пошти чи створення облікового запису.

Без центральних серверів: Розмови не зберігаються на серверах компанії.

Наскрізне шифрування: Усі повідомлення шифруються.

Локальне зберігання: Повідомлення зберігаються лише на пристроях користувачів і автоматично видаляються через короткий час.

Важливе застереження щодо безпеки

Попри заявлені переваги, сам Джек Дорсі попереджає про ризики. На сторінці проєкту на GitHub він додав застереження про те, що програмне забезпечення ще не пройшло зовнішнього аудиту безпеки й може містити вразливості.

«Не використовуйте його у виробничих цілях і в жодному разі не покладайтеся на його безпеку, доки він не буде перевірений», — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що це попередження з'явилося на сторінці проєкту вже після того, як застосунок став доступним для завантаження.

Чому це важливо

Запуск Bitchat — це знакова подія, що є практичною спробою створити справді децентралізований та стійкий до цензури засіб комунікації. Це прямий ідеологічний виклик централізованій моделі, за якою працюють усі популярні месенджери (WhatsApp, Telegram, Signal). Хоча вони можуть використовувати шифрування, всі вони покладаються на центральні сервери та вимагають ідентифікації користувача (номер телефону), що робить їх вразливими до блокувань, стеження та корпоративного контролю.

Головна цінність Bitchat — стійкість. Він розроблений для роботи саме тоді, коли традиційна інфраструктура виходить з ладу: під час стихійних лих, масових протестів із відключенням інтернету або у віддаленій місцевості без зв'язку.

Проте проєкт перебуває на дуже ранній, експериментальній стадії. Попередження самого Дорсі про відсутність аудиту безпеки є важливим жестом прозорості та закликом до спільноти допомогти у тестуванні. Успіх Bitchat залежатиме не лише від надійності технології, а й від здатності залучити достатньо велику кількість користувачів, щоб їхні телефони могли сформувати ефективну та дієву «сітку» для передачі повідомлень.

На момент написання новини, застосунок відсутній в українському AppStore, що може пояснюватися як регіональними обмеженнями, так і проведенням робіт для усунення помилок у програмі.