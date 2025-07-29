До закриття міжбанку курс долара зріс на 9 копійок у купівлі та продажу, євро подорожчало на 14 копійок у купівлі та на 15 копійок у продажу.
29 липня 2025, 17:32
Долар та євро подорожчали на міжбанку
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Відкриття 29 липня
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Закриття 29 липня
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Зміни
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41,72/41,75
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41,81/41,84
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9/9
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48,14/48,15
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48,28/48,30
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14/15
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 41,50−41,95 грн. Євро купують за 48,25 грн, а продають за 48,95 грн.
За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 41,78−41,75, євро — 48,51−48,80 грн.
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Джерело: Мінфін
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