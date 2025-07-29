ЄС очікує, що до 20 країн візьмуть кредити для підтримки українського ОПК

Європейський Союз очікує, що кількість країн-членів, які скористаються кредитами програми SAFE (Security Action for Europe) для інвестування в оборонне виробництво, зокрема в Україні, зросте щонайменше до 20. Про це заявив речник Єврокомісії Тома Реньє на брифінгу 29 липня, повідомляє Укрінформ.

► Читайте телеграмм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Він зазначив, що наразі дев'ять держав ЄС вже подали офіційні заявки на отримання цих позик. До них входять Бельгія, Болгарія, Кіпр, Чехія, Естонія, Іспанія, Фінляндія, Угорщина та Литва. При цьому Реньє впевнений, що цей список країн зросте вражаючим чином.

Його впевненість ґрунтується на спілкуванні Єврокомісії з країнами-членами, де єврокомісар з питань безпеки та оборони Андрюс Кубілюс раніше вже озвучував очікування щодо 20 заявок.