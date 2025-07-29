Microsoft домовляється з OpenAI про доступ до «суперінтелекту»

Корпорація Microsoft веде перемовини з OpenAI щодо нової угоди, яка може гарантувати їй постійний доступ до критично важливих технологій штучного інтелекту. Ключовим пунктом є перегляд умов, що стосуються моменту, коли OpenAI випустить суперінтелект. Про це у вівторок, 29 липня, повідомляє Bloomberg.

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Перегляд умов партнерства

Згідно з поточною угодою, досягнення OpenAI так званого AGI — гіпотетичної форми ШІ, що перевершує людину, — є переломним моментом, після якого Microsoft може втратити частину прав на технології стартапу. Нові умови, що обговорюються, дозволять Microsoft продовжувати використовувати моделі OpenAI навіть після цього етапу.

Перемовини ведуться регулярно, а CEO обох компаній обговорювали реструктуризацію на початку місяця. Угода може бути укладена протягом кількох тижнів, хоча джерела попереджають, що вона ще не фіналізована.

Контекст та проблеми у відносинах

Партнерство між двома компаніями, яке фактично започаткувало сучасну еру ШІ, почало давати тріщину. Відносини загострилися після невдалої спроби звільнення Сема Альтмана у листопаді 2023 року, що похитнуло довіру Microsoft до свого партнера.

Крім того, компанії почали все більше конкурувати за одних і тих самих корпоративних та роздрібних клієнтів. OpenAI прагне зменшити свою залежність від Microsoft, зокрема, отримуючи дозвіл на будівництво дата-центрів з іншими компаніями та шукаючи додаткове фінансування. Стартап також хоче отримати більшу частку доходу, що наразі ділиться з Microsoft, та більше свободи у пропонуванні власних продуктів.

Питання штучного загального інтелекту (AGI)

Найскладнішим пунктом переговорів є визначення того, що станеться після досягнення AGI. Поточний контракт містить положення, які дозволяють OpenAI фактично «піти у вільне плавання», щойно її технологія досягне зрілості.

За даними джерел, у контракті прописані як технічні, так і бізнесові критерії досягнення AGI. У першому випадку, коли рада директорів OpenAI визнає, що AGI створено, Microsoft втратить доступ до технологій, розроблених після цього моменту. У другому випадку, коли OpenAI досягне певного рівня прибутковості (близько $100 млрд), Microsoft також може втратити свої права на інтелектуальну власність OpenAI.