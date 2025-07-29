Мільйони повз бюджет: ДПС викрила ухилення податків у великих мережах

Державна податкова служба виявила 7 торговельних мереж, які через схему «дроблення бізнесу» ухилялися від сплати податків. Бюджет втратив унаслідок її використання 668,5 млн гривень ПДВ. Про це повідомила в.о. Голови ДПС Леся Карнаух.

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Деталі

«Йдеться про 6 мереж з продажу побутової техніки та електроніки, а також одну — з реалізації жіночого одягу та взуття. Свою діяльність юридичної особи штучно розподілили між десятками ФОП, які працюють за спрощеною системою оподаткування. Усього виявлено 491 такий ФОП. Їхній загальний дохід понад 4 млрд гривень», — зазначила вона.

Формально все нібито було розподілено між окремими, начебто незалежними, підприємцями.

Проте, проведені аналітичні дослідження, а також фактичні перевірки податкової показали інше. ФОП пов’язані між собою: користуються одними й тими ж IP-адресами, мають спільні місця реєстрації, працюють у тих самих торгових точках, користуються однією торговою маркою та навіть мають спільних працівників.

«За ігри з дробленням великого бізнесу для ухилення від сплати податків доведеться відповідати. Бо це не оптимізація, а маніпуляція», — наголосила Карнаух.