Державна податкова служба виявила 7 торговельних мереж, які через схему «дроблення бізнесу» ухилялися від сплати податків. Бюджет втратив унаслідок її використання 668,5 млн гривень ПДВ. Про це повідомила в.о. Голови ДПС Леся Карнаух.
Мільйони повз бюджет: ДПС викрила ухилення податків у великих мережах
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«Йдеться про 6 мереж з продажу побутової техніки та електроніки, а також одну — з реалізації жіночого одягу та взуття. Свою діяльність юридичної особи штучно розподілили між десятками ФОП, які працюють за спрощеною системою оподаткування. Усього виявлено 491 такий ФОП. Їхній загальний дохід понад 4 млрд гривень», — зазначила вона.
Формально все нібито було розподілено між окремими, начебто незалежними, підприємцями.
Проте, проведені аналітичні дослідження, а також фактичні перевірки податкової показали інше. ФОП пов’язані між собою: користуються одними й тими ж IP-адресами, мають спільні місця реєстрації, працюють у тих самих торгових точках, користуються однією торговою маркою та навіть мають спільних працівників.
«За ігри з дробленням великого бізнесу для ухилення від сплати податків доведеться відповідати. Бо це не оптимізація, а маніпуляція», — наголосила Карнаух.
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