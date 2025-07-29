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29 липня 2025, 17:45

Мільйони повз бюджет: ДПС викрила ухилення податків у великих мережах

Державна податкова служба виявила 7 торговельних мереж, які через схему «дроблення бізнесу» ухилялися від сплати податків. Бюджет втратив унаслідок її використання 668,5 млн гривень ПДВ. Про це повідомила в.о. Голови ДПС Леся Карнаух.

Державна податкова служба виявила 7 торговельних мереж, які через схему «дроблення бізнесу» ухилялися від сплати податків.

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Деталі

«Йдеться про 6 мереж з продажу побутової техніки та електроніки, а також одну — з реалізації жіночого одягу та взуття. Свою діяльність юридичної особи штучно розподілили між десятками ФОП, які працюють за спрощеною системою оподаткування. Усього виявлено 491 такий ФОП. Їхній загальний дохід понад 4 млрд гривень», — зазначила вона.

Формально все нібито було розподілено між окремими, начебто незалежними, підприємцями.

Проте, проведені аналітичні дослідження, а також фактичні перевірки податкової показали інше. ФОП пов’язані між собою: користуються одними й тими ж IP-адресами, мають спільні місця реєстрації, працюють у тих самих торгових точках, користуються однією торговою маркою та навіть мають спільних працівників.

«За ігри з дробленням великого бізнесу для ухилення від сплати податків доведеться відповідати. Бо це не оптимізація, а маніпуляція», — наголосила Карнаух.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 3

+
0
financialGenius
financialGenius
29 липня 2025, 18:38
#
«Бо це не оптимізація, а маніпуляція» в суде тоже так аргументировать будете ? ИТ компании тоже так работают и сидят в офисе под одним айпи адресом , и пользуются одной кофемашиной , у них один менеджер в команде и так до сео и заказчик один за бугром… вот манипуляторы какие … но действующий налоговый кодекс позволяет так работать … как в суде будете доказывать что так нельзя ? Или очередное рейдерство просто ?
+
+15
Criptor82
Criptor82
29 липня 2025, 19:25
#
Нічого вони в суді не збираються доводити, вони збираються «хакнути» всю спрощену систему. Зараз активно накручують інфопростір такими ось новинами, щоб не виникло питань, а навіщо ліквідовувати «спрощенку»? Як діти малі))
+
0
torn
torn
29 липня 2025, 20:27
#
Хотите бороться с дроблением сетей, примите закон, чтобы под одной торговой маркой (брендом, вывеской) не больше 5−10 ФОП без родственных связей.
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