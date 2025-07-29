Індія обігнала Китай за обсягом експортованих до США смартфонів

У другому кварталі 2025 року Індія вперше стала провідним виробником смартфонів, що експортуються в США, обігнавши Китай, випливає з даних дослідження Canalys. Увагу на нього звернув Bloomberg.

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Подібні результати стали можливими внаслідок порушення традиційного ланцюжка постачання смартфонів у США з Китаю та прискореного перенесення виробничих потужностей Apple до Індії, уточнює головний аналітик Canalys Саньям Чаурасія.

Проте звертає увагу експерт, Apple все ще залежить від налагоджених виробничих зв'язків, що склалися в Китаї, навіть незважаючи на те, що компанія запустила виробництво та збирання моделі iPhone 16 Pro в Індії.

Samsung та Motorola також наростили експорт з Індії, але в їхньому випадку це не так помітно, як на прикладі Apple, зазначають аналітики.

У Canalys повідомили, що у другому кварталі обсяг експорту смартфонів з Індії до США становив 44%, на другому рядку розташувався В'єтнам (30%), на третій — Китай (25%). Для порівняння, у другому кварталі 2024 року на Індію припадало 13% експортних потоків, на В'єтнам — 24%, на Китай — 61%.

У першому кварталі 2025-го постачальники активно нарощували запаси смартфонів напередодні введення нових мит. Незважаючи на це, сам ринок продажу смартфонів виріс лише на 1% — це результат слабкого попиту на моделі серед кінцевих споживачів, випливає зі звіту.

На думку аналітиків, навіть якщо телефони не будуть оподатковуватись митом, тарифна політика все одно позначиться на споживчих витратах, а це, своєю чергою, швидше за все, залишить попит на смартфони на помірному рівні.

Раніше міністр торгівлі США Говард Лютник анонсував, що введені американським президентом Дональдом Трампом тарифи набудуть чинності 1 серпня. При цьому угоди з країнами, за словами Лютника, Трамп укладає «прямо зараз».

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