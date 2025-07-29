Золото може сягнути $4000 до кінця 2026 року — Fidelity

Ціна на золото може зрости до $4000 за унцію до кінця 2026 року на тлі очікуваного зниження процентних ставок у США, ослаблення долара та продовження закупівель з боку центральних банків. Такий прогноз озвучила одна з найбільших у світі інвестиційних компаній Fidelity International, пише Bloomberg.

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Аргументи на користь зростання

За словами фондового менеджера Fidelity Яна Самсона, компанія зберігає «бичачий» погляд на дорогоцінний метал і нещодавно навіть збільшила його частку в деяких своїх портфелях.

«Обґрунтування полягало в тому, що ми побачили чіткий шлях до більш голубиної політики Федеральної резервної системи», — заявив Самсон в інтерв'ю.

Він вважає, що нові торговельні мита неминуче сповільнять економіку США, що змусить ФРС перейти до зниження ставок. Крім того, на його думку, наступний голова ФРС, який замінить Джерома Пауелла у травні наступного року, ймовірно, буде більш схильним до м'якої монетарної політики. Іншими факторами, що підтримують золото, є зростання бюджетних дефіцитів у світі, особливо в США, та стабільний попит з боку центральних банків.

Поточна ситуація на ринку

На момент написання новини золото торгується близько $3324 за унцію, дещо відкотившись від історичного максимуму вище $3500, зафіксованого у квітні. З початку року дорогоцінний метал зріс у ціні більш ніж на чверть на тлі геополітичної та торговельної невизначеності.

Ян Самсон зазначає, що поточне ралі не є «надмірно розтягнутим». Він порівнює його з «бичачим» ринком 2001−2011 років, коли золото також демонструвало середньорічну дохідність близько 20%, як і зараз.

Погляди інших банків

Прогноз Fidelity збігається з позицією Goldman Sachs, який також допускає зростання ціни до $4000. Водночас інші великі банки, як-от Citigroup, налаштовані більш обережно та прогнозують зниження цін.

Чому золото дорожчає, коли ставки падають, а долар слабшає

Ціна на золото тісно пов'язана з монетарною політикою США та курсом долара. Існує кілька ключових залежностей: