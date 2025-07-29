Ціна на золото може зрости до $4000 за унцію до кінця 2026 року на тлі очікуваного зниження процентних ставок у США, ослаблення долара та продовження закупівель з боку центральних банків. Такий прогноз озвучила одна з найбільших у світі інвестиційних компаній Fidelity International, пише Bloomberg.
Золото може сягнути $4000 до кінця 2026 року — Fidelity
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Аргументи на користь зростання
За словами фондового менеджера Fidelity Яна Самсона, компанія зберігає «бичачий» погляд на дорогоцінний метал і нещодавно навіть збільшила його частку в деяких своїх портфелях.
«Обґрунтування полягало в тому, що ми побачили чіткий шлях до більш голубиної політики Федеральної резервної системи», — заявив Самсон в інтерв'ю.
Він вважає, що нові торговельні мита неминуче сповільнять економіку США, що змусить ФРС перейти до зниження ставок. Крім того, на його думку, наступний голова ФРС, який замінить Джерома Пауелла у травні наступного року, ймовірно, буде більш схильним до м'якої монетарної політики. Іншими факторами, що підтримують золото, є зростання бюджетних дефіцитів у світі, особливо в США, та стабільний попит з боку центральних банків.
Поточна ситуація на ринку
На момент написання новини золото торгується близько $3324 за унцію, дещо відкотившись від історичного максимуму вище $3500, зафіксованого у квітні. З початку року дорогоцінний метал зріс у ціні більш ніж на чверть на тлі геополітичної та торговельної невизначеності.
Ян Самсон зазначає, що поточне ралі не є «надмірно розтягнутим». Він порівнює його з «бичачим» ринком 2001−2011 років, коли золото також демонструвало середньорічну дохідність близько 20%, як і зараз.
Погляди інших банків
Прогноз Fidelity збігається з позицією Goldman Sachs, який також допускає зростання ціни до $4000. Водночас інші великі банки, як-от Citigroup, налаштовані більш обережно та прогнозують зниження цін.
Чому золото дорожчає, коли ставки падають, а долар слабшає
Ціна на золото тісно пов'язана з монетарною політикою США та курсом долара. Існує кілька ключових залежностей:
- Золото та процентні ставки (альтернативна вартість): Золото є активом, що не приносить процентного доходу. Коли процентні ставки за надійними активами, як-от державні облігації США, є високими, інвесторам невигідно тримати золото, оскільки вони втрачають гарантований дохід від облігацій. Це називається «альтернативною вартістю». І навпаки, коли ставки знижуються, альтернативна вартість володіння золотом падає, і воно стає більш привабливим.
- Золото та долар США: На світовому ринку золото торгується в доларах. Це створює зворотну залежність. Коли долар слабшає, для купівлі однієї унції золота потрібно більше доларів, що автоматично підвищує його доларову ціну. Крім того, слабкий долар робить золото дешевшим для покупців з інших країн, що стимулює глобальний попит.
- Золото як «твердий актив»: В періоди зростання державних боргів та бюджетних дефіцитів інвестори побоюються, що уряди можуть «знецінювати» свої валюти через інфляцію. У таких умовах золото розглядається як «твердий актив» — надійний засіб збереження вартості, який неможливо «надрукувати».
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