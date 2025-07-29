НБУ відкликав ліцензію та виключив з держреєстру компанію «Іннова Фінанс»

Нацбанк на підставі власної заяви ТОВ « Іннова Фінанс » (ЄДРПОУ 44127243) ухвалив рішення відкликати ліцензію на діяльність фінансової компанії з правом здійснювати діяльність з надання фінансової послуги — надання коштів та банківських металів у кредит . Про це йдеться у повідомленні регулятора.

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Деталі

Також компанію виключено з Державного реєстру фінансових установ у зв’язку з відкликанням ліцензії на вид діяльності з надання фінансових послуг.

Таке рішення Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг ухвалив 25 липня 2025 року.