Нацбанк на підставі власної заяви ТОВ «Іннова Фінанс» (ЄДРПОУ 44127243) ухвалив рішення відкликати ліцензію на діяльність фінансової компанії з правом здійснювати діяльність з надання фінансової послуги — надання коштів та банківських металів у кредит. Про це йдеться у повідомленні регулятора.
29 липня 2025, 12:36
НБУ відкликав ліцензію та виключив з держреєстру компанію «Іннова Фінанс»
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Деталі
Також компанію виключено з Державного реєстру фінансових установ у зв’язку з відкликанням ліцензії на вид діяльності з надання фінансових послуг.
Таке рішення Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг ухвалив 25 липня 2025 року.
Джерело: Мінфін
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