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29 липня 2025, 12:15

PayPal запускає криптоплатежі для бізнесу в США, обіцяючи комісії, нижчі за банківські

Платіжний гігант PayPal оголосив про запуск нової опції «Pay with Crypto», яка дозволить американським підприємствам приймати оплату в більш ніж 100 видах криптовалют. Ключовою перевагою сервісу для міжнародної торгівлі є зниження вартості переказів до 90% порівняно з традиційними банківськими платежами. Про це повідомляє пресслужба компанії у соцмережі X.

Платіжний гігант PayPal оголосив про запуск нової опції «Pay with Crypto», яка дозволить американським підприємствам приймати оплату в більш ніж 100 видах криптовалют.

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Як працюватиме новий сервіс

Нова функція дозволить покупцям розраховуватися за товари та послуги криптовалютою безпосередньо зі своїх підключених гаманців. Для продавця процес буде простим: усі цифрові активи будуть автоматично конвертуватися у фіатну валюту (долари США) через власний стейблкоїн компанії PYUSD.

«Ми хочемо зняти бар'єри для бізнесу будь-якого масштабу. Тепер магазин в Оклахома-Сіті може без проблем приймати криптоплатежі від покупця з Гватемали — із мінімальними комісіями й миттєвим зарахуванням коштів», — заявив CEO PayPal Алекс Крісс.

Як працює механізм оплати криптовалютою для продавців

Для бізнесу головна перешкода у прийнятті криптовалют — це їхня висока волатильність (ціна може різко змінитися) та складність конвертації у звичайні гроші для сплати податків чи зарплат. Рішення, запропоноване PayPal, вирішує обидві ці проблеми.

Процес працює за таким принципом:

  • Покупець на сайті продавця обирає опцію оплати криптовалютою (наприклад, біткоїном) зі свого гаманця.
  • Система PayPal у момент транзакції миттєво фіксує курс та конвертує криптовалюту покупця у власний стейблкоїн PYUSD, який має стабільну вартість і прив'язаний до долара 1:1.
  • Продавець отримує на свій рахунок PayPal не волатильну криптовалюту, а стабільний PYUSD, який одразу ж або згодом автоматично конвертується в долари США.

Таким чином, продавець повністю захищений від курсових коливань. Він отримує саме ту суму в доларах, яка була вказана на ціннику, а всю складну роботу з конвертації та управління ризиками бере на себе PayPal.

Чому це важливо

Запуск цієї функції від PayPal є потужним кроком до реального впровадження криптовалют у повсясякденну комерцію. На відміну від нішевих криптоплатіжних сервісів, PayPal має величезну базу користувачів та довіру з боку мільйонів продавців по всьому світу.

Ключовим є фокус на вирішенні реальної проблеми — дорогих та повільних міжнародних платежів. Пропонуючи комісію, яка є нижчою за середні тарифи платіжних карт, PayPal створює сильний економічний стимул для малого та середнього бізнесу почати приймати криптовалюту. Це може стати особливо актуальним для компаній, що працюють з міжнародними клієнтами або фрилансерами.

Ця ініціатива також є стратегічним кроком для просування власного стейблкоїна PYUSD. Роблячи його центральним елементом у процесі конвертації, PayPal підвищує його корисність та обсяги використання. Таким чином, компанія не просто додає нову функцію, а будує власну комплексну екосистему, що поєднує світ традиційних фінансів та цифрових активів.

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Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: макроекономіка, фінанси, банки, інвестиції, фондовий ринок, криптовалюта, Форекс
Джерело: Мінфін
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