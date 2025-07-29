Курс валют: євро в банках втратило 45 копійок

У вівторок, 29 липня, на готівковому ринку середній курс долара додав 2 копійки у купівлі та втратив 5 копійок у продажу. Євро втратило 45 копійок у купівлі та 21 копійку у продажу.

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Валютний ринок

Середній курс долара в обмінниках втратив 3 копійки у купівлі та не змінився у продажу. Євро втратило 31 копійку у купівлі та 10 копійок у продажу.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 41,47−41,95 грн. Євро купують за 48,28 грн, а продають за 49,12 грн.

За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 41,62−41,70, євро — 48,50−48,85 грн.

Міжбанк відкрився у діапазоні 41,72−41,75 грн/$. Торги євро проходять на рівні 48,14−48,15 грн/євро.

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