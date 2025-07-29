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29 липня 2025, 10:12

Борг населення за тепло і гарячу воду зріс на понад 2 млрд грн

На початок літа борг побутових споживачів за тепло і гарячу воду сягнув 33,9 млрд грн, що на 2,2 млрд грн (або на 6,9%) більше, ніж рік тому. Такі дані оприлюднено на порталі Energy Map. Найбільші боржники — Харківщина, Київ і Дніпропетровщина, які сукупно заборгували 20,5 млрд грн, пише DiXi Group.

На початок літа борг побутових споживачів за тепло і гарячу воду сягнув 33,9 млрд грн, що на 2,2 млрд грн (або на 6,9%) більше, ніж рік тому.
Фото: depositphotos

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Зростання боргів

Станом на 1 червня 2025 року на три адміністративні одиниці — Харківську область (8,9 млрд грн), місто Київ (6,9 млрд грн) і Дніпропетровську область (4,7 млрд грн) — припадає 60,6% усієї заборгованості за тепло і гарячу воду.

Крім того, саме ці регіони показали найбільше зростання боргу за рік: Дніпропетровщина додала 1 млрд грн, Харківщина — 0,4 млрд грн, а Київ — 0,3 млрд грн. Разом зростання боргу цих регіонів становить 1,7 млрд грн, або понад 76% від загального приросту заборгованості в Україні.

Ще чотири області мають борг понад мільярд гривень:

  • Донецька — 2,6 млрд грн;
  • Запорізька — 1,7 млрд грн;
  • Одеська — 1,6 млрд грн;
  • Херсонська — 1,2 млрд грн.

Натомість 17 інших областей сумарно боргують 6,2 млрд грн (18,1% від загальної суми).

Найменший борг — у Закарпатській області: лише 0,8 млн грн. Це пояснюється майже повною відсутністю централізованого опалення і гарячого водопостачання в регіоні.

У неопалювальний період, з квітня по вересень, рівень оплат за тепло та гарячу воду традиційно перевищує 100% за рахунок погашення боргів, накопичених узимку.

За травень 2025 року найвищі показники розрахунків — у західних областях:

  • Закарпатська — 133,2%;
  • Чернівецька — 128,8%;
  • Львівська — 120,5%.

Водночас найнижчий рівень оплат — у прифронтовій Херсонській області: лише 44,1%. При цьому, під час опалювального сезону мешканці регіону в окремі місяці сплачували менше ніж третину нарахованих сум: у січні — 31,6%, у лютому — 22,7%, у березні — 26,1%.

У прифронтовій Донеччині, яка також перебуває під постійними обстрілами, рівень оплати за травень — 55,9%. В інших 19 областях населення сплатило за тепло і гарячу воду на рівні від 89% до 120%.

Борги за інші послуги ЖКГ

Станом на 1 червня 2025 року заборгованість населення за централізоване водопостачання та водовідведення становила 9,3 млрд грн, а за вивезення побутових відходів — 2,4 млрд грн.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 1

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0
zephyr
zephyr
29 липня 2025, 10:33
#
Прифронтоые- то понятно, а остальные что? Надо отключать массово неплательщиков, приучать к европейским нормам
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